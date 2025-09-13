Anna Tatangelo a Verissimo: ‘Aspetto una bambina, si chiamerà Beatrice’, chi ha scelto il nome

Anna Tatangelo a Verissimo col pancione

Il grande annuncio nello studio di Silvia Toffanin

Anna Tatangelo ha aperto la nuova stagione di Verissimo con una rivelazione che ha emozionato il pubblico: al sesto mese di gravidanza, la cantante ha annunciato di aspettare una bambina. «Si chiamerà Beatrice», ha dichiarato davanti a Silvia Toffanin, regalando ai telespettatori un momento di grande intensità.

Lo studio si è trasformato in un palcoscenico di luci e suspence, culminato con un “gender reveal” che ha visto trionfare il colore rosa. «Qui vedo lo zampino di mia madre», ha confidato Anna, ricordando come la donna le avesse sempre detto che dopo la nascita del figlio Andrea sarebbe arrivata una femmina.

La scelta del nome: Andrea protagonista

La piccola che nascerà a dicembre si chiamerà Beatrice, un nome scelto proprio da Andrea, il primogenito nato 15 anni fa dall’unione con Gigi D’Alessio. «Avevamo due o tre nomi in ballo – ha raccontato Tatangelo – ma Andrea ha insistito per questo e lo abbiamo accontentato».

Il legame madre-figlio appare fortissimo. Anna ha spiegato come il ragazzo la segua con premura in questa fase: «Mi controlla sempre, si informa su cosa posso mangiare e cosa no. Mi ricorda spesso che ci sono alimenti da evitare. Tra noi c’è un legame speciale».

Una gravidanza vissuta sul palco

Nonostante la dolce attesa, la cantante non ha rinunciato ai concerti estivi. «Ho letto che cantare in gravidanza fa bene al bambino – ha confidato – e i miei fan, non sapendo il sesso, mi hanno fatto regali neutri. È stato bellissimo vivere il tour con il pancione».

La notizia della gravidanza è arrivata poco dopo la sua ultima intervista a Verissimo, lo scorso maggio. «L’ho scoperto subito dopo essere stata qui», ha raccontato. Oggi, al sesto mese, si prepara a vivere quello che ha definito «il più bel regalo di Natale».

L’amore con Giacomo Buttaroni e la reazione della famiglia

Il compagno della Tatangelo è Giacomo Buttaroni, allenatore di calcio con cui è legata dal 2024. La loro relazione, relativamente recente, è stata subito molto seria. «Avere una coppia, un figlio maschio e una femmina, è un completamento come donna», ha spiegato la cantante.

Il fratello Giuseppe, intervistato da DiPiù, ha confermato la solidità del legame: «Si vogliono bene e in famiglia siamo tutti felici. Giacomo non appartiene al mondo dello spettacolo e questo permetterà ad Anna di vivere la gravidanza con maggiore serenità rispetto al passato».

Il ricordo della madre e la ferita che resta

La gravidanza ha riportato Anna Tatangelo a riflettere sul legame con la madre, scomparsa alcuni anni fa. «Il dolore non passa mai – ha ammesso – resta lì, in agguato. Ma la nascita di Beatrice la sento come una mano tesa da parte sua. Lei mi diceva sempre che avrebbe voluto una femmina dopo Andrea».

Un pensiero che ha commosso anche il pubblico in studio, testimone della delicatezza con cui Anna ha raccontato il proprio vissuto personale.

Pippo Baudo, “un secondo padre”

Non è mancato un passaggio dedicato a Pippo Baudo, recentemente scomparso. Tatangelo lo ha ricordato con affetto: «Per me è stato come un secondo padre. Mi ha dato fiducia fin da giovanissima, portandomi a Sanremo a 15 anni. Mi ha sempre protetta, anche nella mia vita privata».

L’artista ha spiegato che Baudo si era persino premurato di informarsi sulle reali intenzioni di Gigi D’Alessio quando la loro relazione era agli inizi. «Ha dato tantissimo alla musica italiana, ma a chi lo ha conosciuto davvero mancherà soprattutto la persona».

Sanremo nel futuro?

Sul finale, la conduttrice Toffanin non ha resistito a chiederle un commento su un possibile ritorno al Festival di Sanremo. «Prima devo partorire – ha sorriso Anna – ma con la canzone giusta perché no?».

Per ora, però, l’artista si concentra sugli ultimi impegni del tour e sulla nuova vita che l’attende: l’arrivo di Beatrice, la sua “principessa”.