Avanti un altro, Silvia da Casalecchio infiamma il game: ‘Promoter di giorno, centralinista… di notte’

Silvia ha rivelato di lavorare anche come centralinista erotica

Promoter di giorno, centralinista erotica di notte. La partecipazione di Silvia da Casalecchio di Reno (Bologna), originaria di Parma, ha destato scalpore nel corso della puntata di mercoledì 19 febbraio di Avanti un altro (il video).

Centralinista erotica ad Avanti un altro, il siparietto con Paolo Bonolis

Al momento di sedersi davanti al pidicozzaro per la presentazione ha spiegato di lavorare in un supermercato come promoter. “Di sera di tanto in tanto faccio la centralinista erotica come secondo lavoro”. Paolo Bonolis ha chiesto lumi: “Ma non si vede?” – ha chiesto. La concorrente ha deciso di simulare una telefonata con il conduttore del game show di Canale 5.

Da qui il siparietto con Bonolis e Luca Laurenti che ha coperto la donna con un panno nero. “Io sono Eva, il mio codice è 075. Come posso accontentare i tuoi desideri” – ha riferito Silvia simulando la conversazione erotica. “Posso proporti di aprire il pacco misterioso. Cosa c’è? Qualcosa di dolce”.

Una performance che ha infiammato lo studio di Avanti un altro ma anche i telespettatori con il game show che è finita in topic trend su X. Silvia è arrivata al gioco finale con in palio 195.000 euro senza però riuscire a vincere. La puntata si è chiusa con un nuovo esilarante siparietto con il ‘valletto’ di puntata.