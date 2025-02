Grande Fratello, la sorella di Helena sui video modificati: ‘Vogliono rovinare la sua reputazione’

Helena Prestes e la sorella

Alcuni video di Helena Prestes sarebbero stati manipolati e caricati su siti per adulti

Nel mondo dei reality show, la competizione tra fandom può raggiungere livelli estremi, sfociando in episodi di odio e diffamazione. Questa volta, a farne le spese è stata Helena Prestes. La brasiliana sarebbe vittima di un attacco haters con alcune sue immagini e video artistici, manipolati con l’intelligenza artificiale e caricati su siti per adulti senza il suo consenso.

I fan dell’inquilina del Grande Fratello hanno immediatamente informato la sorella, Mariana Prestes, che ha reagito con determinazione, annunciando di voler avviare un’azione legale per scoprire i responsabili di questo ignobile gesto.

La reazione di Mariana Prestes

Mariana Prestes, furiosa per quanto accaduto, ha espresso la sua indignazione sui social:

“Sono bombardata da messaggi, link, screen di una grande ingiustizia. È assurdo quello che stanno facendo e scoprirò chi c’è dietro. Non volterò le spalle a mia sorella. La supporteremo e faremo tutto il necessario. Userò tutti i mezzi a mia disposizione per scoprire chi ha pubblicato questi video su siti inappropriati. Sono contenuti falsi, che non rappresentano la realtà. Mia sorella è una donna onesta, leale, lavoratrice. Ha sempre svolto il suo lavoro con serietà.”

Secondo Mariana, chi si nasconde dietro a questi attacchi è una persona malintenzionata e senza scrupoli:

“Qualcuno problematico si nasconde dietro uno schermo e compie atti malvagi. Stanno facendo del male a una donna che ha lasciato casa sua 15 anni fa per costruire il proprio futuro. È una persona limpida e dedita al lavoro. Solo perché lavora in televisione e si prende cura del suo corpo non significa che si possano diffondere falsità su di lei. È inaccettabile e non resterà impunito.”

L’ipotesi di una vendetta dei fandom rivali

Mariana Prestes non esclude che dietro questo attacco possano esserci alcuni sostenitori dei rivali di Helena all’interno del Grande Fratello. Da tempo si parla dell’atmosfera tossica che si crea sui social attorno alle dinamiche del reality, con alcuni fandom che arrivano a comportamenti estremi pur di sostenere i propri beniamini.

“Sono qui sommersa dai messaggi su questa ingiustizia e scoprirò chi è il responsabile. Non ho mai lasciato sola mia sorella e non lo farò ora. Le decisioni che prende nel gioco sono sue, ma questa è la sua vita reale. Qualcuno si è nascosto dietro uno schermo e ha fatto qualcosa di disgustoso. Lei ha sempre lavorato onestamente, ha lasciato la sua famiglia per inseguire i suoi sogni, e ora qualcuno si appropria della sua immagine per rovinare la sua reputazione. Ma sappiate che vi troverò!”

Grande Fratello e fandom: l’ipotesi della squalifica

Non è la prima volta che il fandom di Grande Fratello si trasforma in un ambiente tossico e pericoloso. Già in passato, Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, aveva parlato di possibili provvedimenti, inclusa la squalifica dei concorrenti, qualora i loro sostenitori si rendessero responsabili di comportamenti aggressivi o inaccettabili.

Il caso di Helena Prestes è solo l’ennesima dimostrazione di quanto le dinamiche del reality possano sfociare in odio e persecuzioni. Un problema che, anno dopo anno, continua a ripetersi senza una soluzione definitiva.

Resta da vedere quali saranno le conseguenze di questa denuncia e se finalmente si prenderanno provvedimenti contro chi diffonde odio e fake news nel mondo del reality.