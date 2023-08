Ballando con le stelle, intesa con altri 5 concorrenti: c’è anche Bobby Solo

Va delineandosi il cast della nuova edizione di Ballando con le stelle ed a breve Milly Carlucci potrebbe annunciare nuovi concorrenti dopo l’ufficializzazione di Ricky Tognazzi.

Per Dagospia è certa la partecipazione a Ballando con le stelle di Simona Ventura a Bruno Barbieri

Secondo Dagospia gli autori del talent di Rai 1 avrebbero raggiunto l’intesa con altre 5 vip che scenderanno in pista sabato 21 ottobre. “Con un buon budget a disposizione Milly Carlucci avrebbe chiuso per un cast fortissimo” – ha riferito Giuseppe Candela. Confermati i rumors su Simona Ventura e Bruno Barbieri, nomi che circolavano con insistenza già da diverse settimane così come quello di Teo Mammucari.

Pare che quest’ultimo, dopo l’addio a Tu si que vales, abbia raggiunto un accordo più ampio con la Rai che prevede anche un programma tutto suo. Nel cast di Ballando con le stelle ci sarà anche Bobby Solo, icona della musica italiana, e il giornalista Antonio Caprarica.

Teo Mammucari sarà in gara e forse avrà anche un programma sulla Rai, nel cast Antonio Caprarica e Bobby Solo

Al momento non è stata ancora confermata la presenza di Paola Perego che ‘sfiderebbe’ così la compagna di avventura a Citofonando Rai 2. Secondo i ben informati Milly Carlucci ha in serbo un altro paio di colpi da novanta. Certa la riconferma di Selvaggia Lucarelli in giuria. Non dovrebbero esserci stravolgimenti dopo che si era parlato anche di un possibile addio di Ivan Zazzaroni.