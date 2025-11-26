Pio e Amedeo irrompono a Uomini e Donne: baci a sorpresa per Gemma e Tina, gelo e risate in studio

Pio e Amedeo a Uomini e Donne

La sorpresa di Maria De Filippi per Gemma Galgani

A Uomini e Donne succede quello che nessuno si aspetta. Quando Maria De Filippi annuncia a Gemma Galgani l’arrivo di “due cavalieri” pronti per conoscerla, la storica dama immagina l’ingresso di nuovi pretendenti. Non certo quello di Pio e Amedeo, travestiti da seduttori improvvisati e pronti a trasformare lo studio in una scena da commedia.

Il duo comico foggiano entra tra applausi e risate, iniziando da subito un corteggiamento esagerato, ironico, irriverente, come solo loro sanno fare. E Gemma, che di sorprese ne ha viste tante negli anni, questa volta resta davvero spiazzata.

Battute, allusioni e provocazioni: “A 76 anni stai meglio di mia nonna a 65”

Appena la vedono, Pio e Amedeo scatenano la loro verve. Prima i complimenti, poi la satira pungente:

“Hai 76 anni? Mia nonna era vecchia a 65. Tu stai benissimo!”

Da lì partono racconti surreali sui piedi della nonna, “con la scorza del provolone sotto”, e sul tentativo di bruciarli con l’accendino senza ottenere reazione perché era “ignifuga”. Gemma prova a ironizzare, ma è evidente che i due tengono in pugno la scena.

Maria De Filippi osserva divertita, mentre Tina Cipollari si prepara già alla controffensiva.

Il corteggiamento (finto) e l’invito al ballo

A un certo punto arriva la proposta:

“Se vuoi farti un giro con tutti e due… poi scegli.”

Il pubblico esplode, Gemma ride, Tina scuote la testa. E Maria li invita a ballare insieme.

Parte un lento, con i petali iconici di Uomini e Donne a scendere sul pavimento.

È qui che succede l’imprevedibile.

Il bacio sulle labbra a Gemma (e poi a Tina): occhi sgranati e gelo in studio

Nel mezzo del ballo Amedeo si avvicina, abbassa la testa e… stampa un bacio sulle labbra di Gemma. Lei sgrana gli occhi, sorpresa e imbarazzata. Segue Pio, che la bacia a sua volta.

Tina, per non essere da meno, viene coinvolta subito dopo. E pronuncia la frase che chiude il siparietto:

“Maria, con questo bacio abbiamo bloccato la menopausa tutte e due.”

Risate, standing ovation e imbarazzo controllato di Gemma, che comunque si presta al gioco.

L’ingresso non era casuale: il nuovo film “Oi vita mia”

Il motivo della loro presenza è chiaro: promuovere il film “Oi vita mia”, in uscita nei cinema, con la partecipazione di Lino Banfi e ambientato tra gli ospiti di un centro anziani.

I due comici non mancano di collegare il tema alla situazione in studio, con allusioni e battute sempre sopra le righe.

Gemma ci scherza su: “Sono indecisa, mi potreste interessare tutti e due”

Dopo il bacio, Gemma prova a mantenere il suo ruolo da dama:

“Sono indecisa, mi potreste interessare tutti e due.”

Alla fine “sceglie” Pio, con cui completa il ballo e si abbandona a un altro bacio scenico, mentre lo studio continua ad applaudire.

E la sua conoscenza con Roberto? “Ci sto bene, ma non è successo nulla”

Dopo il momento di spettacolo, la trasmissione torna alla normalità. Si parla di Roberto S., il cavaliere con cui Gemma sta uscendo.

La dama però frena:

“Ci sto bene, ma non si è ancora concretizzato nulla.”

Un freno che molti leggono come un effetto collaterale della recente delusione con Mario, una storia che l’ha scossa più del previsto:

“Mi sono rassegnata, ma non è stata una passeggiata.”

Un momento destinato a diventare virale

Il siparietto con Pio e Amedeo è già uno dei momenti più discussi della stagione.

Tra baci a sorpresa, battute piccanti e la reazione incredula di Gemma, è uno di quei frammenti che farà il giro dei social e tornerà sicuramente nelle prossime puntate.