Ballando con le stelle: The Sun attacca Giovanni Pernice, triplice infortunio per Barbara d’Urso

Giovanni Pernice finisce nel mirino del The Sun, allarme Barbara d'Urso a Ballando con le stelle

The Sun punta il dito contro Giovanni Pernice

L’eco internazionale su Ballando con le stelle arriva nel modo peggiore. The Sun, tabloid britannico noto per ingigantire ogni scintilla, ha puntato i riflettori su Giovanni Pernice, accusandolo di aver compiuto un gesto “non gradito” da Francesca Fialdini durante le prove.

Un video estrapolato dal contesto è bastato per parlare di “momento imbarazzante”.

Il filmato – rilanciato sui social britannici – mostra la conduttrice allontanare la mano del maestro. Per il tabloid sarebbe la prova di un gesto invadente. Ma l’interpretazione non regge nemmeno pochi secondi.

Cosa è accaduto davvero tra Pernice e Fialdini? Interviene Carolyn Smith

La verità, confermata dallo staff e visibile con un occhio più attento, è semplice: Fialdini soffriva per un infortunio recente, un dolore alla zona costale e al piede destro che l’ha costretta a riposizionarsi più volte.

Carolyn Smith, presidente di giuria, ha risposto con fermezza al tabloid:

«Lei aveva dolore alle costole a causa degli esercizi. Basta esagerare con cose che non esistono».

E non c’è solo la voce di Smith. Fonti interne alla produzione chiariscono che la conduttrice aveva già chiesto al maestro di alleggerire la pressione in alcuni movimenti.

La Fialdini, indicata come una delle più disciplinate della stagione, non avrebbe espresso alcun disagio verso Pernice, anzi:

«Giovanni ha costruito una coreografia che mi permettesse di danzare quasi con un piede solo. È stato straordinario», ha confidato a persone vicine.

Perché The Sun cita anche le accuse di Strictly?

Il tabloid, per alimentare la narrazione, ha richiamato anche il caso del 2023, quando l’attrice Amanda Abbington accusò Pernice di comportamenti “meschini e crudeli” durante Strictly Come Dancing.

Pernice all’epoca ha respinto ogni accusa e la BBC, dopo l’indagine interna, ha archiviato la vicenda.

Il ballerino commentò così la chiusura del caso:

«Sollevato. La verità è venuta fuori e non ho nulla da nascondere».

Una vicenda chiusa da tempo, ma ripescata per creare un sensazionalismo che, stavolta, non trova alcun appiglio.

Barbara D’Urso in ansia: tre infortuni e la puntata a rischio

Mentre esplode il “caso Pernice”, un altro fronte si apre nello show di Milly Carlucci: Barbara d’Urso è la nuova infortunata della stagione più sfortunata di sempre.

Spalla, trapezio e anca: questi i tre punti colpiti in un solo allenamento.

A rivelarlo è stata lei stessa, in un video pubblicato su Instagram accanto alla fisioterapista del programma.

«Ho paura di non essere pronta per stasera… ma non mollo», ha detto la conduttrice, visibilmente provata.

Barbara d’Urso forma coppia con Pasquale La Rocca e ha già mostrato determinazione nelle puntate precedenti, ma il dolore delle ultime ore sembra aver messo tutto in discussione.

Ballando senza Barbara d’Urso? La situazione prima dalla diretta

Nonostante il triplice infortunio, la conduttrice continua a provare:

«Io e Pasquale distrutti… ma ci alleniamo fino all’ultimo. La spalla è ko, ma ce la faremo».

In un secondo video, lei e La Rocca anticipano una coreografia “diversa dal solito”, preparata “tra ghiaccio, pomate e stretching infinito”.

Fonti interne parlano di una valutazione medica definitiva solo poco prima della diretta: la partecipazione non è garantita al 100%, ma la D’Urso sembra intenzionata a non mancare.