Ballando con le stelle, Mariotto gela Rossella Erra con una battuta che fa discutere dopo la dedica di Furkan

A Ballando con le stelle è andata in scena danza… amara durante la puntata di sabato 9 novembre al momento dell’esibizione di Furkan Palalı con la maestra Erica Martinelli. In concomitanza con performance prosegue la ‘soap opera’ con Selvaggia Lucarelli e Rossella Erra.

Furkan Palali dedica un tatuaggio a Selvaggia Lucarelli, Mariotto a Rossella Erra: ‘Suicidati’

Non a caso l’attore turco si è esibito sulle note di Triangolo di Renato Zero con una freccia scoccata verso la tribuna del popolo e il tatuaggio “Ti amo” sull’avambraccio mostrato a Selvaggia Lucarelli. Merengue che è stata salutata con un’ovazione dal pubblico in studio. “Furkan, ma cosa fai? Dai la giacca a me e dici a Selvaggia ti amo. Scostumato” – ha ribattuto Rossella Erra con Mariotto che si è inserito nel discorso: “Suicidati, la soap finisce con il tuo suicidio ma poi risorgi” – provocando stupore e ilarità in studio.

L’uscita del giudice di Ballando con le stelle fa discutere

Dall’altra parte la tribuna del popolo ha replicato affermando che non gli avrebbe mai dato una soddisfazione del genere. “Fallo tu al posto mio”. Poi ha evidenziato l’avvicinamento con la maestra, Erica Martinelli. “Se prima eravamo in due a ballare l’Alligalli ora siamo in tre. Perché la maestra non mi convince. Con lei c’è un feeling… In Terra Amara prima si mette con la dottoressa, poi con l’avvocatessa ma alla fine si sposa la maestra”. L’uscita di Mariotto ha fatto discutere sui social con diversi utenti che l’hanno trovata fuori luogo.