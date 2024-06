Ballando con le stelle, Milly Carlucci ottiene il via libera da Carlo Conti per un volto di Tale e quale show

Sono già iniziate le grandi manovre per la nuova edizione di Ballando con le stelle. Milly Carlucci lavora quasi senza soste per allestire un cast da urlo. Secondo Tv Blog la conduttrice, reduce dalla finale dell’Acchiappatalenti, ha pigiato il piede sull’acceleratore negli ultimi giorni per chiudere la questione giuria e per ottenere il via libera per un comico che negli ultimi anni è stato protagonista di un altro programma in prime time di Rai 1.

Ballando con le stelle 2024, si parte il 28 settembre: giuria confermata

Tra le novità anche la durata del talent con Ballando con le stelle che partirà il 28 settembre (una settimana dopo Tu si que vales, programma competitor) con la prima delle 12 puntate in palinsesti. Stop fissato per sabato 7 dicembre per dar spazio alla Prima della Scala. Nessuna novità in giuria con Milly Carlucci che ha confermato la consolidata squadra che da anni si occupa, tra accese discussioni e commenti tecnici, di valutare i concorrenti in gara. Inamovibili Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, ora la conduttrice lavora al cast.

Francesco Paolantoni concorrente, c’è l’ok di Carlo Conti

Il primo concorrente ufficiale di Ballando con le stelle sarà Francesco Paolantoni, mattatore con Gabriele Cirilli delle ultime edizioni di Tale e quale show e protagonista di Stasera tutto è possibile e del tavolo di Che tempo che fa. Milly Carlucci ha chiesto ed ottenuto il via libera da Carlo Conti con l’artista napoletano che si cimenterà nel ballo dopo aver messo in mostra le sue doti vocali.