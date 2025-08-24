Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Andrea Fiorelli trovato senza vita a Prisciano, giallo a Terni: la motosega e la ferita al collo

DiRedazione

Pubblicato: 24 Ago, 2025 - ore: 18:49 #Andrea Fiorelli, #Prisciano, #Terni
Andrea Fiorelli trovato morto in auto nel garage della sua villaAndrea Fiorelli trovato morto in auto nel garage della sua villa

Ritrovamento e prime indagini

Venerdì 22 agosto, nel quartiere Prisciano di Terni, l’anziano padre di Andrea Fiorelli ha fatto la drammatica scoperta: il figlio di 59 anni era riverso all’interno della sua auto nel garage di casa, con una profonda ferita al collo. Accanto al corpo, una motosega elettrica spenta, che potrebbe essere stata l’arma della tragedia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo, coordinati dal sostituto procuratore Raffaele Pesiri. Gli investigatori stanno valutando entrambe le ipotesi: suicidio o omicidio. La dinamica è complessa e, per ora, nessuna delle due ipotesi può essere esclusa.

Tensioni familiari: la scritta minacciosa

Secondo testimonianze raccolte dai vicini, la famiglia di Fiorelli era segnata da tensioni croniche. Litigi animati tra il padre e il figlio 24enne avrebbero richiesto più volte l’intervento delle forze dell’ordine. L’altra figlia, in passato, aveva lasciato la casa dopo aver subito una presunta aggressione da parte del fratello. Alcuni mesi fa, sul muro esterno dell’abitazione, era comparsa una scritta minacciosa: “Sei morto”. Questi elementi rendono la scena più complessa e alimentano i sospetti di un possibile delitto.

Ruolo e vita della vittima

Andrea Fiorelli era un ex maresciallo della Guardia di Finanza, in pensione dal 2018 per motivi di salute. Conosciuto nel quartiere, era considerato una persona determinata e attenta alla famiglia. La sua vita, scandita da anni di servizio pubblico e impegno professionale, si è conclusa tragicamente tra le mura domestiche, lasciando il quartiere e i familiari sotto shock.

Indagini e rilievi tecnici

I carabinieri hanno posto sotto sequestro la casa e il garage e hanno sentito familiari e conoscenti per ricostruire le ultime ore di vita di Andrea. Nei prossimi giorni il reparto investigazioni scientifiche (RIS) eseguirà rilievi approfonditi. L’autopsia sarà fondamentale per chiarire se l’uomo abbia impugnato la motosega da solo o se ci sia stato l’intervento di terzi.

Le prossime ore decisive

L’inchiesta resta aperta. La comunità segue con attenzione ogni sviluppo, consapevole che, fino ai risultati degli accertamenti medico-legali, rimane il mistero su come e perché sia avvenuta la tragedia. Nel frattempo, la vicenda ha riportato l’attenzione sul disagio e sui conflitti familiari, e sulla necessità di intercettare segnali di tensione prima che degenerino.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Com’è morta Tina Sgarbini a Montecorvino Rovella, Christian Persico in silenzio: il tentato suicidio

Ago 24, 2025 Redazione
Attualità

La 16enne Nicole Munier trovata e salvata dal cane Teo: sospiro di sollievo a Gignod

Ago 24, 2025 Redazione
Attualità

Pavia, la lotta alla Sla e l’incidente fatale: gli amici di Sara e Claudio trasformano il dolore in speranza

Ago 24, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Gemma Galgani sorpresa a servire ai tavoli: l’estate da cameriera prima del ritorno a Uomini e Donne

Gossip e TV

Federica Pellegrini esclusa da Ballando: ‘Non c’entra Magnini’, Bianca Guaccero nel cast

Attualità

Andrea Fiorelli trovato senza vita a Prisciano, giallo a Terni: la motosega e la ferita al collo

Attualità

Com’è morta Tina Sgarbini a Montecorvino Rovella, Christian Persico in silenzio: il tentato suicidio

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.