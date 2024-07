Ballando con le stelle, Milly Carlucci strappa il sì di un’ex opinionista del GF Vip

Poche settimane di pausa e subito a lavoro per preparare una nuova edizione con l’obiettivo di mettere insieme un cast sensazionale. Milly Carlucci ha già definito gran parte del roster di Ballando con le stelle 2024 che prenderà via sabato 28 settembre.

Sonia Bruganelli scende in pista a Ballando con le stelle

Dopo aver partecipato alle nozze di Simona Ventura come testimone della sposa, la conduttrice tornerà a lavoro per piazzare gli ultimi colpi. Uno l’avrebbe già realizzato nei giorni scorsi. Come riferito da Tv Blog Sonia Bruganelli ha ceduto al ‘corteggiamento’ di Milly Carlucci e scenderà in pista nel talent show di Rai 1. Tra l’altro l’ex moglie di Paolo Bonolis è da tempo al centro del gossip per un flirt con Angelo Madonia, ballerino e uno dei maestri di Ballando con le stelle. Secondo le indiscrezioni non sarà lui il partner dell’ex opinionista di GF Vip e Isola dei Famosi. Di sicuro ci sarà grande curiosità per vedere un incrocio che di sicuro desterà curiosità tra gli appassionati di cronaca rosa.

Angelo Madonia e Sonia Bruganelli

Il gossip con Angelo Madonia: non balleranno insieme

Definita la trattativa con Sonia Bruganelli, Milly Carlucci sarebbe in pressing su Barbara d’Urso e Federica Pellegrini. Faranno certamente parte del cast di Ballando con le stelle il comico Francesco Paolantoni, la cantante Nina Zilli, l’attore e produttore Luca Barbareschi, la conduttrice televisiva Enrica Bonaccorti, dopo aver superato i problemi cardiaci, e il conduttore Massimiliano Ossini. Vicina alla firma sarebbe anche la show girl Melissa Satta