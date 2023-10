Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli elogia Simona Ventura e tira in ballo Barbara d’Urso

In estate si era parlato di un possibile ingresso di Barbara d’Urso, dopo la rottura con Mediaset, in luogo di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle.

Selvaggia Lucarelli: ‘Simona Ventura ha saputo reinventarsi quando le cose sono andate male’

La vulcanica giornalista è rimasta al suo posto e durante la puntata d’esordio del talent, in onda il 21 ottobre, ha piazzato una stoccata nei confronti di Carmelita al termine dell’applaudita performance di Simona Ventura con Samuel Peron. Selvaggia Lucarelli ha ricordato che l’ex conduttrice di Quelli che il calcio e de L’Isola dei Famosi è stata la prima a credere in lei chiamandola a far parte di un suo programma quando era sconosciuta.

“Sono passati 20 anni, io sono qua e tu sei lì. Potrei pensare che questa è una mia vittoria ma invece è una tua vittoria. Nel senso che hai dimostrato che anche quando la sua carriera è andata meno bene come succede a tutti, ha saputo reinventarsi ed ha ricominciato da cose più piccole non andando in Inghilterra a postare su Instagram improvvisamente in inglese”.

La stoccata a Barbara d’Urso: ‘Non ha avuto bisogno di andare in Inghilterra e postare improvvisamente su Instagram in inglese’

Chiaro il riferimento a Barbara d’Urso che ad inizio settembre è volata a Londra dove è rimasta alcune settimane. Non è la prima volta che Selvaggia Lucarelli riserva parole al vetriolo a Carmelita. Se condividessero il banco di Ballando con le stelle come giudici le scintille sarebbero assicurate.