Milly Carlucci conferma l’addio di Selvaggia Lucarelli: ‘Ha scelto un percorso diverso’

Milly Carlucci con Paolo Belli

Arriva la conferma sul futuro della giurata di Ballando con le Stelle

Dopo giorni di indiscrezioni e ipotesi, arriva la prima conferma ufficiale sul futuro di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. A parlare è stata direttamente Milly Carlucci, che a margine di un evento al Ministero della Cultura ha chiarito la posizione della giornalista e scrittrice in vista della prossima edizione del programma.

“Selvaggia ha dichiarato di aver scelto un percorso diverso“, ha spiegato la conduttrice, sottolineando come la decisione sia maturata in un clima di reciproco affetto e rispetto professionale.

Parole che sembrano confermare la conclusione dell’esperienza della Lucarelli al tavolo della giuria dopo anni da protagonista assoluta delle dinamiche del programma.

Chi prenderà il posto di Selvaggia Lucarelli?

È la domanda che si stanno ponendo i telespettatori da giorni. Nelle ultime settimane si sono moltiplicati i nomi dei possibili sostituti, compreso quello di Barbara D’Urso, indicata da alcune indiscrezioni come possibile nuova componente della giuria.

Milly Carlucci, però, ha frenato ogni speculazione.

“Non faccio nessun toto-giuria“, ha dichiarato. “È un argomento sul quale rifletteremo durante l’estate. La giuria è il motore del programma e per il momento la nostra priorità è costruire il cast”.

Una risposta che lascia aperti tutti gli scenari e che conferma come, almeno per ora, non sia stata presa alcuna decisione definitiva sui volti che affiancheranno Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto.

Ballando con le Stelle cambia casa: novità anche sulla location

La prossima stagione porterà con sé anche un’importante novità logistica. Dopo anni trascorsi al Foro Italico, Ballando con le Stelle si trasferirà infatti negli studi di Saxa Rubra.

Per Milly Carlucci si tratta di una fase di rinnovamento che coinvolgerà inevitabilmente anche l’identità del programma.

La conduttrice ha paragonato il trasferimento a un cambio di abitazione: un’occasione per fare il punto della situazione, capire cosa mantenere e cosa rinnovare, senza però snaturare il format che da oltre vent’anni continua a raccogliere ascolti importanti.

L’Isola dei Famosi dietro la scelta di Selvaggia?

Negli ultimi giorni diverse indiscrezioni hanno collegato l’uscita di scena della Lucarelli al possibile approdo alla conduzione della prossima edizione dell’Isola dei Famosi.

Al momento non sono arrivate conferme ufficiali dalla diretta interessata, ma le parole di Milly Carlucci sembrano certificare che il rapporto con Ballando sia destinato a interrompersi, almeno per la prossima stagione.

Resta da capire quale sarà il nuovo progetto professionale scelto da Selvaggia Lucarelli e se davvero il suo futuro televisivo sarà legato a Mediaset.

Una giuria che ha fatto la storia della televisione

Nel salutare la giornalista, Milly Carlucci ha voluto ribadire il valore del gruppo che negli anni ha contribuito al successo della trasmissione.

“La nostra giuria resta la più iconica e chiacchierata dello spettacolo italiano“, ha affermato.

Un riconoscimento che fotografa il ruolo centrale avuto da Selvaggia Lucarelli nelle dinamiche del programma. Le sue valutazioni, spesso pungenti e divisive, hanno contribuito a creare momenti televisivi diventati virali e a mantenere alta l’attenzione del pubblico stagione dopo stagione.

Adesso si apre una nuova fase per Ballando con le Stelle, con una giuria che potrebbe presentarsi profondamente diversa rispetto a quella che gli spettatori hanno imparato a conoscere negli ultimi anni.