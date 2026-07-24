Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati a Locorotondo: il borgo in delirio, spuntano Haaland, Mancini e gli ospiti vip

Gianluigi Donnarumma ha sposato Alessia Elefante

Il capitano della Nazionale ha detto “sì” alla compagna nella chiesa di San Giorgio Martire

Locorotondo si è fermata per Gianluigi Donnarumma. Il capitano della Nazionale italiana e portiere del Manchester City ha sposato oggi la compagna di sempre, Alessia Elefante, nella suggestiva chiesa di San Giorgio Martire, trasformando uno dei borghi più belli della Valle d’Itria nel palcoscenico di uno degli eventi mondani più attesi dell’anno.

L’arrivo degli sposi è stato accolto dall’entusiasmo di centinaia di persone assiepate lungo le strade del centro storico. Tra applausi, cori da stadio e curiosi arrivati anche dai paesi vicini, Locorotondo ha vissuto una giornata destinata a rimanere nella memoria.

Il borgo accoglie gli sposi: «Benvenuti in un angolo di paradiso»

Ad attendere Donnarumma e Alessia c’era anche uno speciale messaggio di benvenuto.

All’ingresso del paese era stato sistemato un cartello con la scritta: «Benvenuti a Locorotondo… un angolo di paradiso», dedicato agli sposi ma anche ai familiari, agli amici e agli illustri invitati arrivati da tutta Europa.

L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni. Il centro storico è stato completamente transennato per consentire lo svolgimento della cerimonia in sicurezza, mentre residenti e turisti hanno seguito ogni momento dell’arrivo degli invitati.

Cori per Donnarumma e Haaland tra i vicoli del centro storico

A rendere ancora più speciale la giornata ci hanno pensato anche i tifosi.

Lungo le strade del borgo non sono mancati i cori dedicati a Gigio Donnarumma, ma anche quelli rivolti a Erling Haaland e all’ex commissario tecnico Roberto Mancini, tra i volti più attesi.

Tra gli ospiti avvistati anche il duo comico Pio e Amedeo, mentre continua il massimo riserbo sugli altri invitati illustri.

Ricevimento blindato in una masseria di lusso

Dopo la cerimonia religiosa celebrata poco dopo le 18, gli sposi hanno raggiunto una prestigiosa struttura di Fasano, dove è stato organizzato un ricevimento esclusivo.

La location, rimasta segreta fino a poche ore dall’evento, ospita una festa privata all’insegna dell’eleganza e della massima riservatezza.

L’accesso è stato rigidamente controllato e il programma della serata è rimasto lontano da occhi indiscreti.

Da Sinner a Rodri: chi potrebbe esserci alla festa

Se molte presenze sono state confermate, altre restano ancora avvolte dal mistero.

Secondo le indiscrezioni, al ricevimento potrebbero partecipare anche Jannik Sinner, legato da una solida amicizia al portiere azzurro, e Rodri, compagno di squadra di Donnarumma al Manchester City e tra i protagonisti del recente Mondiale.

Tra i nomi circolati figurano inoltre Paolo Maldini e il presidente della FIGC Giovanni Malagò, anche se non sono arrivate conferme ufficiali.

Già nella serata precedente gli invitati avevano preso parte a un elegante party di benvenuto nella Valle d’Itria. Oggi, invece, la festa prosegue con Donnarumma e Alessia Elefante finalmente marito e moglie, protagonisti di quello che è già considerato uno dei matrimoni vip più importanti dell’estate 2026.