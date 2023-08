Barbara d’Urso e la rottura con Mediaset, il maxi compenso e la richiesta

Il caso televisivo dell’estate si arricchisce con il trascorrere dei giorni di nuove indiscrezioni. La decisione di escludere Barbara d’Urso dalla conduzione di Pomeriggio 5 ha diviso e fatto discutere.

Il retroscena sul compenso di Barbara d’Urso dopo l’indovinello di Dagospia

Formalmente la conduttrice televisiva è ancora sotto contratto, in esclusiva, con Mediaset fino al 31 dicembre ma il suo nome non figura nel palinsesto invernale del Biscione. Stando alle indiscrezioni di queste settimane le grandi manovre per avvalersi delle performance di Carmelita sono iniziate con Rai e Discovery che si starebbero muovendo sotto traccia. I suoi fan, probabilmente, dovranno pazientare fino al 2024 per rivederla sul piccolo schermo.

Nel frattempo emergono nuovi dettagli sulla sua rottura con Mediaset. Tutto parte da un indovinello di Dagospia: “Un volto noto del piccolo schermo non sta vivendo un momento fortunato ma dimentica di raccontare nelle sue uscite pubbliche un dettaglio mica da poco. Negli ultimi quattro anni ha ottenuto un cachet complessivo di quindici milioni di euro. Sì, quindici milioni di euro. Di chi si tratta?”.

‘A Mediaset ha percepito 15 milioni per 4 anni’, il compenso da ridiscutere e la richiesta della doppia prima serata

A poche ore di distanza Fanpage ha riferito che a percepire il compenso da capogiro sarebbe stata Barbara d’Urso. Se il discorso si allarga e va oltre gli ultimi quattro anni il compenso percepito dalla regina del pomeriggio sarebbe di 45 milioni.

Proprio sul maxi compenso e sulla richiesta di garanzie per due prime serate si sarebbe interrotta la trattativa con Mediaset con Piersilvio che, oltre a non poter garantire lo spazio televisivo, avrebbe voluto rivedere il cachet. Da qui la decisione di mescolare le carte con Myrta Merlino che sembrava destinata a Rete 4. Alla fine l’ex conduttrice de L’aria che tira erediterà Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso.