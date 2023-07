Barbara d’Urso rompe il silenzio e si sfoga: ‘A casa senza preavviso, ci sono programmi molto più trash’

“Lasciata a casa senza preavviso”. Barbara d’Urso ha fatto trascorrere qualche giorno prima di uscire allo scoperto in un’intervista rilasciata a Repubblica in cui ha esternato la propria delusione per essere stata messa fuorigioco da Mediaset alla vigilia dell’ufficializzazione dei palinsesti 2023/24.

Lo sfogo di Barbara d’Urso a Repubblica: ‘Non aver salutato il mio pubblico è la cosa che mi fa più male’

Lo ha fatto a poche ore dalla conferenza stampa di Piersilvio Berlusconi che sarà senz’altro chiamato a far chiarezza sulla decisione di chiudere l’esperienza di Carmelita al timone di Pomeriggio 5 dopo 15 anni. Quasi certamente chiuderà i battenti anche il programma o meglio il talk pomeridiano, condotto da Myrta Merlino, partirà con un nome diverso.

A Repubblica Barbara d’Urso ha ripercorso quanto accaduto nell’ultimo mese e della delusione provata per non aver neanche potuto salutare il suo pubblico. “É la cosa che mi fa più male” – ha rimarcato aggiungendo che il sentimento dominante è “il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia”.

Carmelita smentisce il comunicato: ‘Non ho concordato nulla, dopo 3 anni non so perché hanno chiuso Live’

In riferimento al comunicato stampa la conduttrice televisiva ha tuonato: “Non ho concordato niente. Ho messo sempre la testa sott’acqua perché lavoravo con passione, ma questa volta no” – ha sottolineato precisando di averne “sopportate tante” negli ultimi tempi ma che questa volta vuole dire cosa è accaduto realmente. Un rapporto che si era iniziato ad incrinare già due anni fa quando maturò la chiusura della trasmissione della domenica sera. “Live Non è la d’Urso fu chiuso dopo tre stagioni a tre puntate dalla fine. Il motivo? Mai saputo“.

Il divorzio per l’artista napoletana è arrivata come un fulmine a ciel sereno anche perché l’azienda stava dialogando con il suo manager, Lucio Presta, su una possibile prima serata. Quel desiderio di tornare al prime time potrebbe aver determinato la svolta ma anche su quest’aspetto Barbara d’Urso ha puntualizzato di essere stata cristallina con Mediaset al punto di aver chiesto di sciogliere il contratto al 2 giugno per essere libera di trovare un’altra soluzione ma Piersilvio le ha comunicato che Pomeriggio 5 era confermato per due stagioni e che la sua richiesta di una prima serata non sarebbe restata lettera morta.

‘Avevo proposto di risolvere il contratto ma hanno risposto che Pomeriggio 5 era confermato per 2 anni’

“Poi mi hanno chiamato il 26 giugno e chiesto se mi poteva essere utile risolvere il contratto… Potevano dirlo ad aprile, a fine giugno con i palinsesti chiusi dove si va” – ha chiosato Carmelita che ha ribattuto anche a chi definisce trash le sue trasmissioni. “Fino a tre anni fa a mezzanotte e mezza i personaggi a Live Non è La d’Urso non erano di serie A? ” – ha rimarcato piazzando anche una stoccata nei confronti dell’azienda. “Il budget si era man mano ridotto: chi chiamavo?” Poi sottolinea di non aver subito alcuna contestazione dai vertici di Cologno Monzese.

La prima serata, il budget per gli ospiti e le stoccate all’azienda: ‘Ci sono programmi trash che vengono esaltati’

“Da anni conduco Pomeriggio Cinque col tailleur, occupandomi rigorosamente di cronaca. Perché continuano a dirmi trash? Se fossi trash col programma sotto testata giornalistica avrei un richiamo”. Dulcis in fundo la stoccata agli altri programmi della rete. “Su Canale 5 cose molto molto trash. Non solo non vengono fermate, vengono esaltate!”