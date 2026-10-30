Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca, il retroscena di Selvaggia Lucarelli: il no a «Barbaramente» e il messaggio che ha chiuso tutto

Barbara d'Urso con Pasquale La Rocca

Selvaggia Lucarelli ricostruisce nella sua newsletter come si sarebbe consumato lo strappo tra la conduttrice e il ballerino

Da coppia affiatatissima sulla pista di Ballando con le Stelle a rapporti interrotti dopo una serie di incomprensioni. Tra Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca sarebbe finita molto peggio di quanto lasciassero intuire le apparizioni pubbliche e i sorrisi di circostanza. A ricostruire i retroscena della rottura è Selvaggia Lucarelli, che nella newsletter pubblicata il 30 ottobre 2026 ha raccontato i passaggi che avrebbero portato alla frattura tra l’ex conduttrice Mediaset e il ballerino professionista.

Il punto di svolta, secondo la giornalista, sarebbe arrivato con una proposta di lavoro: d’Urso avrebbe voluto La Rocca al suo fianco nel tour teatrale Barbaramente, ma lui avrebbe rifiutato. Da quel momento il rapporto si sarebbe raffreddato, fino allo strappo definitivo legato anche alla partecipazione del maestro di danza a The Traitors, il reality di Prime Video condotto da Alessia Marcuzzi.

La proposta per Barbaramente e il rifiuto di La Rocca

All’inizio dell’estate Barbara d’Urso avrebbe contattato il suo ex partner di ballo per coinvolgerlo nello spettacolo teatrale Barbaramente, che prevedeva anche momenti danzanti. L’idea era quella di ritrovare sul palco l’intesa costruita durante la precedente edizione di Ballando con le Stelle.

La risposta del ballerino, però, sarebbe stata negativa. Secondo quanto riferito da Lucarelli nella newsletter, La Rocca avrebbe motivato il rifiuto con la distribuzione delle date dello spettacolo, troppo diluite nel tempo rispetto ai suoi impegni professionali.

È proprio su quel diniego che la giornalista individua il momento della rottura. «Barbara fa una proposta a Pasquale», ha scritto Lucarelli, spiegando che la conduttrice gli avrebbe chiesto di diventare il suo partner nel tour. «E lì si consuma il vero dramma, la ragione della grande rottura: Pasquale le risponde di no».

Una scelta professionale che, sempre secondo la ricostruzione, Carmelita non avrebbe accolto bene, dando inizio a un atteggiamento più freddo nei confronti del ballerino.

Il caso The Traitors e il messaggio amaro di Carmelita

A complicare ulteriormente la situazione sarebbe arrivata la partecipazione di La Rocca a The Traitors, il programma disponibile su Prime Video e condotto da Alessia Marcuzzi. Il ballerino avrebbe registrato il reality senza poter rivelare anticipatamente il proprio coinvolgimento, a causa delle rigide clausole di riservatezza previste dal contratto.

Barbara D’Urso avrebbe scoperto tutto soltanto a riprese concluse e, secondo quanto raccontato da Selvaggia Lucarelli, non avrebbe gradito di non essere stata informata prima. «Barbara lo scopre a cose fatte e non la prende bene», si legge nella newsletter. La conduttrice avrebbe desiderato essere consultata, mentre La Rocca non avrebbe avuto la possibilità di parlarne con nessuno.

La vicenda avrebbe portato a un ulteriore scambio tra i due. d’Urso avrebbe inviato al ballerino un messaggio dai toni molto amari, dopo il quale i contatti si sarebbero interrotti definitivamente. Una ricostruzione che, al momento, non è stata accompagnata da una versione diretta dei due protagonisti.

Da coppia affiatata a gelo in studio: le voci e i retroscena

Il racconto di Lucarelli parte però da molto prima. Durante la precedente edizione di Ballando con le Stelle, l’intesa tra la conduttrice e il professionista campano sarebbe stata particolarmente intensa. Entrambi molto competitivi, avrebbero dedicato agli allenamenti un impegno superiore alla media, arrivando in sala prove anche nelle prime ore del mattino e utilizzando spazi esterni al programma.

Un atteggiamento che, secondo la giornalista, avrebbe attirato l’attenzione degli altri concorrenti. Nella chat di gruppo della giuria sarebbero circolate battute e sticker sul presunto trattamento di favore riservato alla coppia, con riferimenti anche a Fabio Fognini.

Nel frattempo si erano diffuse indiscrezioni su una possibile infatuazione di Barbara nei confronti del ballerino. Voci mai confermate, che i due avrebbero talvolta alimentato attraverso contenuti e riferimenti sui social. La situazione sarebbe diventata meno gestibile anche per alcune tensioni legate agli interventi della sorella di La Rocca, che era intervenuta pubblicamente per smentire il presunto flirt.

Il ballerino, sempre secondo la ricostruzione, avrebbe cercato di ricondurre il rapporto alla dimensione professionale, spiegando che l’intensità del coinvolgimento durante il programma non sarebbe necessariamente proseguita fuori dalla pista.

Ornella Muti, il ritorno a Ballando e le tensioni con la giurata

Dopo la conclusione del programma, i rapporti tra d’Urso e La Rocca si sarebbero progressivamente diradati. Ci sarebbero stati comunque alcuni momenti di cordialità, tra cui una cena in pizzeria a marzo e l’invio di un mazzo di fiori per il compleanno della conduttrice.

Nel frattempo il ballerino ha trovato una nuova partner televisiva in Ornella Muti, che ha accettato di partecipare all’attuale edizione di Ballando con le Stelle chiedendo, secondo quanto riportato, di essere affiancata proprio da lui. Una scelta che avrebbe contribuito a confermare La Rocca nel cast, nonostante alcune tensioni con la produzione legate al suo precedente rifiuto di partecipare a Ballando on the Road.

E proprio in studio si sarebbe aperto un altro capitolo. Carmelitao, entrata nella giuria del programma, avrebbe rivolto osservazioni critiche alle esibizioni di Muti e La Rocca, soffermandosi anche sulle caviglie dell’attrice. Lucarelli ha riportato una battuta particolarmente pungente: «Una bellissima donna con delle caviglie grosse che la fanno restare ancorata alla realtà».

La giornalista ha inoltre accennato ai sospetti che circolerebbero nell’ambiente di Ballando sul rapporto tra i due. Resta da capire se Barbara d’Urso deciderà di replicare alla ricostruzione della newsletter e se il gelo con il suo ex partner continuerà a condizionare il clima in studio. Per ora, il retroscena più significativo resta quel rifiuto che, secondo Lucarelli, avrebbe cambiato tutto.