Barbara d’Urso torna in tv domenica 3 marzo: dove la vedremo

Fin dalla scorsa estate si parlava di un suo ritorno in tv come ospite in una delle trasmissione storiche della Rai. A distanza di mesi, e dopo la scadenza del contratto, Barbara d’Urso torna sul piccolo schermo dopo l’addio a Mediaset.

Barbara d’Urso ospite da Mara Venier a Domenica In il 3 marzo

Barbara D’Urso sarà ospite a Domenica In da Mara Venier in occasione della puntata di domenica 3 marzo. L’ex volto di Canale 5 ha deciso di confidarsi con l’amica Zia Mara, spesso ‘avversaria’ dei pomeriggi della domenica, per raccontare questi mesi lontani dalle luci delle telecamere.

Un addio al vetriolo con Carmelita che finora ha raccontato solo a Repubblica, ad inizio luglio, le sue sensazioni dopo essere stata improvvisamente esclusa dai palinsesti Mediaset con la conduzione di Pomeriggio 5 che è stata affidata a Myrta Merlino.

Carmelita, il lungo silenzio dopo lo sfogo a Repubblica per l’esclusione dai palinsesti Mediaset

“Ho condotto Pomeriggio 5 col tailleur, occupandomi rigorosamente di cronaca. Perché continuano a dirmi trash? Se fossi trash col programma sotto testata giornalistica avrei avuto un richiamo. Su Canale 5 cose molto molto trash.” – disse Barbara d’Urso piazzando stoccate anche al budget progressivamente ridotto per le sue trasmissioni ed all’improvvisa chiusura di Live Non è la d’Urso. In questi mesi lontano dalla tv la conduttrice televisiva è stata protagonista in teatro con Taxi a due piazze.