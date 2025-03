Bobby Solo accusa un malore e sviene durante il concerto a Pordenone per festeggiare gli 80 anni

Bobby Solo poco prima del malore durante il concerto evento a Pordenone

Un calo di pressione mentre si esibiva nel concerto per celebrare gli 80 anni ha costretto Bobby Solo, la sera di giovedì 20 marzo, al Capitol di Pordenone, a interrompere l’esibizione allarmando il pubblico presente all’evento gratuito.

Paura per Bobby Solo ha interrotto il concerto: ‘Non sto bene’

Dopo 40 minuti di performance, nel segno delle canzoni di Elvis, l’artista ha fermato il concerto affermando di non sentirsi tanto bene mentre eseguiva i principali successi. Nel giro di pochi istanti è svenuto tra l’apprensione e la preoccupazione dei presenti. Bobby Solo è stato subito soccorso. “Riprendiamo a cantare ora sto bene”. Si è ripreso dopo pochi minuti e avrebbe anche voluto portare a termine la scaletta prevista ma è stato sconsigliato dal suo entourage e applaudito dai fan.

Il cantante è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso. Sembra che venisse da giorni di influenza che aveva provato a superare con l’uso di antibiotici per salire regolarmente sul palco in occasione del concerto evento di Pordenone.

‘Venivo da dieci giorni di antibiotici’

L’ artista – che da anni vive ad Aviano (Pordenone) – attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram ha rassicurato tutti: “Venivo da dieci giorni di antibiotici e non mangiavo da un giorno e mezzo. Sono svenuto a causa dell’ipoglicemia”.