Milly Carlucci a sorpresa ad Affari Tuoi: ‘Belen ballerina per una notte’, la reazione di Stefano De Martino

Milly Carlucci ha annunciato Belen ballerina per una notte davanti a Stefano De Martino

Una sorpresa in diretta e un momento di grande eleganza televisiva.

Durante la puntata di Affari Tuoi andata in onda sabato 4 ottobre su Rai1, Milly Carlucci ha fatto un’incursione a sorpresa nello studio del game show per promuovere la nuova puntata di Ballando con le Stelle.

Ad accoglierla Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez e conduttore del programma.

L’ingresso di Milly Carlucci e la battuta che conquista il pubblico

Con il suo inconfondibile sorriso, Milly Carlucci ha salutato il pubblico e si è rivolta a De Martino con tono scherzoso:

«Non ci si può distrarre un attimo, al primo passo si balla!»

Poi, dopo aver fatto i complimenti ai concorrenti della serata per il loro “progetto di vita”, la Carlucci ha ricordato l’appuntamento con la seconda puntata di Ballando con le Stelle, regalando al pubblico un siparietto inatteso:

«Mi chiedono sempre se Stefano sia davvero così bello dal vivo: posso dire che, visto da vicino, è ancora più bello che in televisione!»

Un complimento accolto con una risata dal conduttore, che ha risposto con la sua consueta ironia.

“Belen ballerina per una notte”, la reazione di De Martino

Ed è stato proprio in quel momento che Milly ha sganciato la notizia che ha acceso i social:

«Questa sera avremo come ballerina per una notte… Belen!»

Stefano De Martino, impeccabile nella sua reazione, ha mantenuto il sorriso e ha commentato con una frase elegante:

«Fantastico, da vedere assolutamente. Da non perdere».

Un gesto di classe che non è sfuggito agli spettatori, subito esplosi in commenti di approvazione su X e Instagram: «Stefano è un signore», «Grande stile», «Solo lui poteva reagire così».

La leggerezza del momento e la battuta finale

Prima di lasciare lo studio, Milly Carlucci ha salutato anche il celebre “Dottore” del programma, svelando un curioso aneddoto:

«Dovete sapere che conosco il Dottore da quando aveva tutti i capelli in testa e portava i pantaloncini corti!»

De Martino ha colto l’assist con prontezza, regalando al pubblico un’ultima battuta:

«Ma davvero aveva i capelli? Non so se mi rabbrividisce di più l’immagine con i capelli o con i pantaloncini!»

Una chiusura leggera che ha lasciato tutti con il sorriso, prima che la partita riprendesse il suo corso.

Il concorrente e la vittoria finale

Protagonista della puntata, Luca, concorrente del Friuli Venezia Giulia, ha giocato con il pacco numero 8 ed è stato accompagnato da un monitor che mostrava la moglie Yara, in dolce attesa.

Dopo un inizio incerto, Luca è riuscito a ribaltare la sorte e a portare a casa 100mila euro, chiudendo la serata con un lieto fine. Una vincita che arriva dopo due serate boom con i concorrenti che hanno portato a casa 300mila euro. Basterà per avvicinarsi ulteriormente a La Ruota della Fortuna nella sfida degli ascolti?