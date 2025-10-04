Belen a Ballando con le Stelle: dice sì alla proposta di Rosolino, la richiesta di Selvaggia

Belen Rodriguez a Ballando con le stelle

Belen Rodriguez, ballerina per una notte tra emozione e ironia

Dopo l’annuncio di Milly Carlucci ad Affari Tuoi, è arrivato il momento tanto atteso: Belen Rodriguez è stata la ballerina per una notte nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2025, andata in onda sabato 4 ottobre su Rai 1.

Con il suo fascino e la sua autenticità, la showgirl argentina ha incantato pubblico e giuria, regalando momenti di sincera emozione e autoironia.

“A 40 anni mi sento completamente donna”

Nella clip introduttiva, Belen si racconta con tono intimo e nostalgico:

«Ero una ragazzina bravissima a scuola, adoravo ballare e cucinare con mia nonna. Lei era una chef e pasticcera meravigliosa, la penso spesso».

Poi, con voce rotta, aggiunge:

«A 40 anni mi sento finalmente donna. Ho avuto una vita sulle montagne russe, ma ora è un periodo tranquillo».

Il siparietto con Milly Carlucci e Massimiliano Rosolino

Milly Carlucci la accoglie con affetto e ironia:

«Lei è la persona adatta per venire a Ballando con le Stelle. Milly, cosa aspetti?»

Rosolino finge di correre a farle firmare un contratto in diretta per la prossima edizione, mentre Milly esulta:

«Magari! Sarebbe un sogno averla come concorrente».

Il pubblico esplode in un applauso caloroso.

La frecciatina di Selvaggia Lucarelli e la risposta di Belen

Non poteva mancare Selvaggia Lucarelli, che commenta con la sua consueta ironia:

«Dovevi venire a Ballando per sentirti dire che hai delle belle gambe!»

Poi, con un sorriso più disteso, aggiunge:

«Belen, mi sblocchi sui social? Mi hai bloccato 25 anni fa, sarò caduta in prescrizione!»

Belen, divertita, replica:

«Nemmeno me lo ricordavo!»

Uno scambio leggero che strappa una risata a tutta la giuria.

Il verdetto della giuria e il nuovo inizio di Belen

Al termine dell’esibizione di Belen Rodriguez, la giuria le assegna cinque “10”, per un totale di 50 punti di tesoretto.

Alberto Matano, incuriosito, le chiede che momento della vita stia vivendo.

La showgirl risponde con sincerità:

«È un momento in cui mi sono rialzata. Non so quante vite ho vissuto, ma ora sto bene».

Un racconto di resilienza e rinascita, accolto da un lungo applauso.

Radio, amore e futuro televisivo

Prima dei saluti, Ema Stokholma le dà il benvenuto a Radio2, dove Belen sta per debuttare come conduttrice.

La showgirl scherza:

«Se Milly mi trova un fidanzato, torno anche come concorrente!»

Stokholma rilancia con una frecciata al suo ex ballerino, Angelo Madonia, e il siparietto si chiude tra risate e applausi.

Luce. Pelle. Movimento.

Belen incendia la pista di Ballando con le Stelle con la sua energia inconfondibile.

Non serve parlare, basta seguirne il ritmo 💃#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/XyLkgljucB — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) October 4, 2025