Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Belen a Ballando con le Stelle: dice sì alla proposta di Rosolino, la richiesta di Selvaggia

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 4 Ott, 2025 - ore: 23:59 #Ballando con le stelle, #Belen Rodriguez, #Milly Carlucci
Belen Rodriguez a Ballando con le stelleBelen Rodriguez a Ballando con le stelle

Belen Rodriguez, ballerina per una notte tra emozione e ironia

Dopo l’annuncio di Milly Carlucci ad Affari Tuoi, è arrivato il momento tanto atteso: Belen Rodriguez è stata la ballerina per una notte nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2025, andata in onda sabato 4 ottobre su Rai 1.

Con il suo fascino e la sua autenticità, la showgirl argentina ha incantato pubblico e giuria, regalando momenti di sincera emozione e autoironia.

“A 40 anni mi sento completamente donna”

Nella clip introduttiva, Belen si racconta con tono intimo e nostalgico:

«Ero una ragazzina bravissima a scuola, adoravo ballare e cucinare con mia nonna. Lei era una chef e pasticcera meravigliosa, la penso spesso».

Poi, con voce rotta, aggiunge:

«A 40 anni mi sento finalmente donna. Ho avuto una vita sulle montagne russe, ma ora è un periodo tranquillo».

Il siparietto con Milly Carlucci e Massimiliano Rosolino

Milly Carlucci la accoglie con affetto e ironia:

«Lei è la persona adatta per venire a Ballando con le Stelle. Milly, cosa aspetti?»

Rosolino finge di correre a farle firmare un contratto in diretta per la prossima edizione, mentre Milly esulta:

«Magari! Sarebbe un sogno averla come concorrente».

Il pubblico esplode in un applauso caloroso.

La frecciatina di Selvaggia Lucarelli e la risposta di Belen

Non poteva mancare Selvaggia Lucarelli, che commenta con la sua consueta ironia:

«Dovevi venire a Ballando per sentirti dire che hai delle belle gambe!»

Poi, con un sorriso più disteso, aggiunge:

«Belen, mi sblocchi sui social? Mi hai bloccato 25 anni fa, sarò caduta in prescrizione!»

Belen, divertita, replica:

«Nemmeno me lo ricordavo!»

Uno scambio leggero che strappa una risata a tutta la giuria.

Il verdetto della giuria e il nuovo inizio di Belen

Al termine dell’esibizione di Belen Rodriguez, la giuria le assegna cinque “10”, per un totale di 50 punti di tesoretto.
Alberto Matano, incuriosito, le chiede che momento della vita stia vivendo.
La showgirl risponde con sincerità:

«È un momento in cui mi sono rialzata. Non so quante vite ho vissuto, ma ora sto bene».

Un racconto di resilienza e rinascita, accolto da un lungo applauso.

Radio, amore e futuro televisivo

Prima dei saluti, Ema Stokholma le dà il benvenuto a Radio2, dove Belen sta per debuttare come conduttrice.
La showgirl scherza:

«Se Milly mi trova un fidanzato, torno anche come concorrente!»

Stokholma rilancia con una frecciata al suo ex ballerino, Angelo Madonia, e il siparietto si chiude tra risate e applausi.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Milly Carlucci a sorpresa ad Affari Tuoi: ‘Belen ballerina per una notte’, la reazione di Stefano De Martino

Ott 4, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Temptation Island, Antonio Panico e Valentina Riccio, lite dopo la promessa di nozze: cosa è sucesso

Ott 4, 2025 Redazione
Gossip e TV

Francesca De André a Verissimo: ‘Lui libero tra 3 anni’, le violenze subite e perché non vuole avere figli

Ott 4, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Belen a Ballando con le Stelle: dice sì alla proposta di Rosolino, la richiesta di Selvaggia

Attualità

Porto Empedocle, uomo trovato morto sotto un furgone: Alfonso Spalma, l’ipotesi del colpo di fucile

Gossip e TV

Milly Carlucci a sorpresa ad Affari Tuoi: ‘Belen ballerina per una notte’, la reazione di Stefano De Martino

Attualità

Giuliano Saponi, il figlio di Pierina Paganelli: ‘Se quel giorno fossi morto, forse mia madre sarebbe ancora viva’

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.