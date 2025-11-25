Belen Rodriguez spiega cosa è accaduto all’evento Vanity Fair Stories: ‘Ho preso un calmante’

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez interviene dopo il video diventato virale sui social

Quasi faticava a parlare. Incerta e in evidente difficoltà. Belen Rodriguez è intervenuta via Instagram Stories ed ha chiarito cosa le è accaduto dopo che i video della sua intervista all’evento Vanity Fair Stories, a Milano, erano diventati virali su TikTok. Immagini che hanno reso evidente il malessere: sul palco, la showgirl argentina parlava con difficoltà e il conduttore l’aveva persino accompagnata per mano a sedersi.

Belen chiarisce: “Voglio fare chiarezza su ciò che è accaduto”

Dopo ore di preoccupazione, critiche e domande sui social, Belen ha deciso di spiegare tutto in un video pubblicato su Instagram.

«Voglio fare chiarezza su quanto mi è accaduto due giorni fa», afferma. «È giusto soprattutto nei confronti di chi era in teatro».

La showgirl parla apertamente della sua lunga battaglia con la salute mentale, un tema che non ha mai nascosto:

«Ho sofferto di attacchi di panico e depressione. Me li sono portati dietro, uno dopo l’altro. L’altra sera ero senza i bambini, ho preso un calmante… poi un altro, e poi un altro ancora. Il risultato è stato un rincoglionimento importante».

La fragilità e il lavoro pubblico: “Non è facile mostrarsi così”

Per Belen, l’episodio è stato un momento di vulnerabilità esposta agli occhi di tutti.

«Non è stato bello rivelarmi così. Non è facile accettare queste fragilità quando fai un lavoro pubblico: diventano materiale di scherno per chi vuole usarle nel modo sbagliato».

A Vanity Fair Stories era stata invitata a parlare anche delle dichiarazioni rilasciate a Belve sulla relazione con Stefano De Martino. Ma più delle risposte, a colpire il pubblico è stato il suo modo di muoversi e parlare: lento, incerto, con lo sguardo smarrito.

“Ci tenevo a esserci”: perché non ha rinunciato all’intervista

Molti si sono chiesti perché sia salita sul palco nonostante le evidenti difficoltà. Belen risponde:

«Ci tenevo a esserci. Sono mancata altre volte proprio per non mostrarmi così. Questa volta non volevo. Ringrazio il giornalista per la delicatezza».

E poi la promessa, importante:

«Mi curo, lavoro tanto con lo psicologo. Faccio ciò che devo, altrimenti diventa complicato vivere una giornata normale».

La conclusione: “Non è vita, ma sto lavorando per stare meglio”

Nel video, Belen ribadisce un concetto che colpisce per sincerità:

«Gli attacchi di panico non sono vita. Prima dell’intervista mi ha preso un attacco complesso. Ho preso tre calmanti uno dietro l’altro».

Una confessione che arriva dopo giorni di speculazioni, e che riporta al centro la fragilità, non lo scandalo. Belen sceglie di parlarne, ancora una volta, con la voce di chi non vuole nascondersi.