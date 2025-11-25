Notizie Audaci

Maria De Filippi rivela il suo alter ego segreto: ‘Di notte divento Cattivik e gioco a burraco online’

26 Nov, 2025 - ore: 00:06
Maria De Filippi e Francesca Fagnani giocano a burraco online a BelveMaria De Filippi e Francesca Fagnani giocano a burraco online a Belve

Maria De Filippi svela il suo segreto a Belve e improvvisa partita a burraco con Francesca Fagnani

Maria De Filippi l’hanno definita in mille modi: per qualcuno è la “sanguinaria” della televisione italiana, per altri semplicemente Queen Mary. Ma a un certo orario della giornata cambia pelle. A Belve, nella puntata del 25 novembre, ha svelato che dopo le 23 si trasforma in… Cattivik.

“Con il nome Cattivik gioco a burraco online”

Nel consueto blitz di questa edizione, la conduttrice di Amici è arrivata in studio con un tablet. Francesca Fagnani, divertita, l’ha subito incalzata:
«Alle 23:01, con il favore delle tenebre, si può trovare Cattivik online. È lei, vero?».

Maria De Filippi ha sorriso e ha confermato:
«Con il nome Cattivik gioco a burraco online. Gli altri non sanno chi sono, ma neanche io so chi siano loro».

Il soprannome, spiega, non è casuale ma nasce in redazione:
«Un giorno passo dietro le spalle di una collaboratrice, vedo che guardava foto di Brad Pitt e le dico “tempi morti”. Da quel momento sono diventata Cattivik. Mi hanno persino fatto mantello e mascherina».

Due ore di gioco e una coroncina virtuale

A quel punto la Fagnani non ha perso l’occasione per stuzzicarla:
«Pensa che c’è gente che l’ha insultata mentre giocava e non sapeva che stava parlando con lei…».

De Filippi ha raccontato il suo rituale notturno:
«Ho la coroncina nel gioco, posso arrivare a due ore di fila. Fino a quando non mi si chiudono gli occhi. Per prendere punti devo prima coccolare un cucciolo. Poi c’è la lista dei tavoli e scelgo».

Il siparietto finale: “Scrivi che sei Maria De Filippi”

Il momento più esilarante è arrivato quando la Fagnani le ha chiesto di rispondere a un giocatore durante una sfida particolarmente animata. Tra botte e risposte e provocazioni – «Così mi fai perdere due punti!» – la giornalista ha insistito:
«Scrivi che sei Maria De Filippi».

La risposta dell’avversario è stata surreale:
«Io sono il Papa».

‘Mi fai perdere stelline’

A quel punto Maria si è alzata dal divano con un sorriso tragicomico:
«Mi fai perdere tutte le stelline. Ora che mi hai fatto iniziare, finirei per non perdere i punti».

Un momento inedito, spontaneo, che ha mostrato un lato completamente diverso di una delle figure più influenti della TV italiana: la Queen Mary che, almeno online, diventa… Cattivik.

