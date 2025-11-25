Belen Rodriguez preoccupa il pubblico, il video diventa virale: ‘Era da fermare’

Belen Rodriguez allarma i fan

Belen Rodriguez, ospite del Vanity Fair Stories, ha lasciato il pubblico spiazzato e preoccupato. Una parlantina insolitamente rallentata, movimenti instabili e una gestualità insicura hanno acceso sospetti e commenti sui social, dove in poche ore sono circolati video e reazioni allarmate.

Una performance diversa dal solito

Abituata a dominare la scena con sicurezza e brillantezza, questa volta Belen è apparsa affaticata. Ha parlato con una voce impastata, flemmatica, lontana dalla sua abituale energia.

Le sue dichiarazioni hanno affrontato temi pesanti: violenza subita in passato, il rapporto con Stefano De Martino e le polemiche nate dall’intervista a Belve.

Ma il pubblico ha notato altro:

una versione di Belen Rodriguez fragile, quasi “sbilanciata”.

Il momento critico: il video hard e il tentativo di estorsione

Durante l’intervista, la showgirl ha ricordato anche il ricatto subito anni fa per la minaccia di diffusione di un video hard:

“Mi ha chiesto 500 mila euro. Ovviamente non li ha mai avuti.”

Un passaggio emotivamente denso, che il pubblico ha accolto in silenzio.

Le reazioni social: ‘Perché non hanno fermato l’intervista?’

I video dell’evento sono diventati virali in poche ore.

Gli utenti sono apparsi unanimi: Belen non stava bene.

«Ma nessuno vedeva che era da fermare?»

«Non era in sé, perché l’hanno fatta salire sul palco?»

«Sembrava avesse bevuto o preso qualcosa.»

Molti sottolineano il momento in cui la showgirl perde leggermente l’equilibrio mentre è seduta, tanto che qualcuno in platea le grida “Attenta!”.

L’uscita dal palco accompagnata

A fine intervista, Belen è stata accompagnata giù dal palco a braccetto dal presentatore. Un’immagine diffusa ovunque sui social, interpretata come ulteriore segnale di un malessere improvviso o di una condizione fisica non ottimale.

Tra ironia e fraintendimenti: la frase sugli ex ‘menati’

L’evento è stato anche occasione per chiarire la frase che aveva generato polemiche a Belve:

“Io ai miei fidanzati li ho menati tutti” – sottolineando che analoga sorte era toccata a Stefano De Martino.

Belen ha spiegato:

“Sono sudamericana, ho un’ironia diversa. Non è mai stato un ‘li ho menati davvero’.”

Ma l’attenzione, quel giorno, non era sulle parole.

Era su di lei, e sul suo evidente disagio.

Fan in ansia: ‘Qualcuno la aiuti’

La domanda che rimbalza ovunque è una sola:

Cosa sta succedendo a Belen Rodriguez?

Al momento né Belen né il suo staff hanno rilasciato dichiarazioni sul suo stato di salute, ma l’apprensione cresce.

Il pubblico, ancora una volta, spera che dietro un momento di apparente fragilità non si nasconda qualcosa di più serio.