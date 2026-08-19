Belén Rodríguez, paura ad Albarella: il volo da cavallo e quello che ha fatto subito dopo

Incidente per Belen che è caduta da cavallo

La showgirl è stata sbalzata dalla sella durante una cavalcata all’alba sulla spiaggia: il cavallo Pongo è inciampato in una buca

Paura per Belén Rodríguez ad Albarella, dove la showgirl argentina è stata protagonista di una rovinosa caduta da cavallo durante una cavalcata sulla spiaggia. È successo all’alba di oggi, 19 agosto, intorno alle 5.30, quando quella che doveva essere una tranquilla uscita in sella si è trasformata in pochi istanti in un incidente decisamente più spettacolare del previsto.

A provocare la caduta, secondo il racconto della stessa Belén, sarebbe stato Pongo, il cavallo che le era stato affidato per la cavalcata. L’animale avrebbe messo una zampa in una buca sulla battigia, perdendo improvvisamente l’appoggio. La showgirl è stata sbalzata dalla sella ed è finita sulla sabbia dopo un volo piuttosto impressionante.

La buona notizia è arrivata subito dopo: Belén non si è fatta male e anche il cavallo sta bene. La scena, però, ripresa dall’alto da un drone, mostra chiaramente quanto la caduta avrebbe potuto avere conseguenze ben diverse.

Il cavallo inciampa e Belén viene sbalzata dalla sella

La mattinata era iniziata prestissimo. Belén Rodriguez aveva raggiunto il maneggio prima dell’alba per uscire a cavallo sulla spiaggia, una delle attività che sta caratterizzando la sua lunga estate ad Albarella.

Durante il galoppo lungo la battigia, Pongo avrebbe incontrato una buca nascosta nella sabbia. L’animale ha perso l’appoggio ed è caduto in avanti, trascinando nel movimento anche la showgirl. Belén è stata proiettata dalla sella e ha compiuto una capriola sulla sabbia prima di rialzarsi.

«Ragazzi, ho fatto un volo, ma un volo», ha raccontato nelle Stories di Instagram, spiegando direttamente ai follower cosa le era accaduto.

Il momento della caduta è stato successivamente mostrato attraverso le immagini registrate da un drone. Nel filmato si vede la dinamica dell’incidente da una prospettiva distante, ma sufficientemente chiara per rendersi conto della violenza della caduta.

La prima cosa che ha fatto dopo la caduta

Il particolare più significativo del racconto di Belén riguarda ciò che è successo immediatamente dopo l’impatto. Una volta rialzatasi, la showgirl ha raggiunto Pongo per controllare le condizioni dell’animale.

Una reazione che racconta bene quanto la preoccupazione non fosse soltanto per se stessa. Belén ha infatti sottolineato che la cosa più importante era sapere che anche il cavallo stesse bene.

Poi ha spiegato di essere riuscita a limitare le conseguenze della caduta anche grazie a un insegnamento ricevuto dal padre Gustavo Rodríguez. Il judo le avrebbe insegnato a non irrigidirsi durante una caduta, ma ad assecondare il movimento e a rotolare.

«Prima di tutto non mi sono fatta niente», ha raccontato, spiegando di aver applicato proprio quella tecnica. Con il suo consueto tono ironico ha paragonato la capriola effettuata dopo il volo a una scena di Dragon Ball Z.

“Regola numero 1. Rialzarsi sempre”

Dopo aver raccontato l’accaduto, Belén ha pubblicato anche il video della caduta. A corredo delle immagini ha scelto una frase che sembra riassumere perfettamente il modo in cui ha deciso di affrontare la disavventura: “Regola numero 1. Rialzarsi sempre”.

Un messaggio che assume un significato particolare proprio alla luce delle immagini. Il volo dalla sella è stato infatti piuttosto spettacolare e, osservando la sequenza, appare evidente che un incidente di questo tipo avrebbe potuto provocare conseguenze fisiche molto più serie.

Invece la 41enne è riuscita a rialzarsi e a tranquillizzare rapidamente chi la segue. Anche Pongo, come riferito dalla stessa Rodríguez, non avrebbe riportato conseguenze.

Albarella, la lunga estate di Belén con la famiglia

L’incidente è avvenuto nel luogo che Belén frequenta ormai da anni e nel quale sta trascorrendo gran parte di questa estate. Albarella, isola privata nel territorio di Rosolina, in provincia di Rovigo, è diventata anche quest’anno una delle sue basi per le vacanze.

Qui la showgirl ha trascorso diverse settimane insieme alla famiglia, alternando giornate nella villa con piscina, momenti al mare e attività all’aria aperta. Nei giorni scorsi sono passati dall’isola anche diversi familiari, tra cui i genitori Gustavo Rodríguez e Veronica Cozzani, il fratello Jeremias e la sorella Cecilia con Ignazio Moser e la figlia Clara Isabel.

Con Belén c’è soprattutto Luna Marì, la figlia avuta dalla relazione con Antonino Spinalbese, che ha compiuto cinque anni lo scorso 12 luglio.

La caduta da cavallo ha quindi rappresentato una parentesi decisamente movimentata in una vacanza che, almeno per questa volta, si è conclusa senza conseguenze fisiche per la showgirl e per l’animale.

Il video resterà però come testimonianza di quei pochi secondi nei quali una cavalcata all’alba ha rischiato di trasformarsi in qualcosa di molto più serio. Belén, invece, ha scelto di raccontarla con ironia, partendo proprio da quella frase: “Ho fatto un volo, ma un volo”.