Basiglio, Massimiliano Gatti morto in Messico: il dramma in hotel e l’accusa della madre

Massimiliano Gatti

Il 38enne era in vacanza a Holbox con la fidanzata e alcuni amici

Una vacanza in Messico si è trasformata in una tragedia per Massimiliano “Maxi” Gatti, 38 anni, residente a Basiglio, nel Milanese. L’uomo è morto durante il soggiorno all’estero dopo una caduta dalle scale dell’albergo nel quale alloggiava insieme alla fidanzata e ad alcuni amici.

La notizia è stata comunicata dalla madre attraverso un lungo e drammatico messaggio sui social. La donna ha raccontato di aver ricevuto la notizia della morte improvvisa del figlio e di non riuscire a trovare la forza per affrontare una perdita tanto dolorosa.

Nel frattempo, sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti. E proprio sulle condizioni della struttura è arrivata una presa di posizione della madre che apre un ulteriore fronte sulla vicenda.

La caduta durante la vacanza

Il dramma si è consumato nella serata di domenica. Gatti si trovava in Messico da pochi giorni per una vacanza insieme alla compagna e a un gruppo di amici. Secondo le prime ricostruzioni, stava percorrendo le scale della struttura quando avrebbe perso l’equilibrio, precipitando e riportando ferite che si sono rivelate fatali.

L’uomo sarebbe morto sul colpo. La tragedia si sarebbe consumata davanti alla fidanzata e agli amici, che si trovavano con lui durante il viaggio.

Le prime informazioni hanno indicato una caduta accidentale, ma la dinamica deve essere ancora ricostruita con precisione dalle autorità locali. La struttura si trova a Holbox, località messicana situata a circa 160 chilometri da Cancún, dove il 38enne aveva scelto di trascorrere alcuni giorni di vacanza.

La madre: “Le scale dell’albergo non erano in sicurezza”

È proprio sulle condizioni delle scale che si concentra ora una parte del racconto della famiglia. La madre di Massimiliano Gatti, Flaviana Candida, ha sostenuto pubblicamente che il figlio sarebbe morto a causa di una situazione di scarsa sicurezza nella struttura.

«Mio figlio è morto perché le scale dell’albergo non erano in sicurezza», è il senso dell’accusa riportata nelle ricostruzioni pubblicate nelle ultime ore.

Si tratta, al momento, della posizione espressa dalla famiglia e non di una responsabilità già accertata. Gli accertamenti dovranno stabilire se le condizioni dell’infrastruttura abbiano effettivamente avuto un ruolo nella caduta e se vi siano eventuali responsabilità da parte della struttura.

Anche alcuni amici che erano in vacanza con la vittima avrebbero fornito elementi sulle condizioni dell’albergo agli organi di informazione. La vicenda potrebbe quindi non esaurirsi nella ricostruzione di una semplice caduta accidentale.

L’annuncio disperato della madre

La notizia della morte era stata resa pubblica dalla madre con parole segnate da un dolore profondissimo. Nel suo messaggio, la donna ha spiegato di aver scelto di informare anche le persone che negli anni avevano conosciuto Massimiliano attraverso i suoi racconti e le sue fotografie.

«Maxi ha perso la vita in una caduta accidentale dalle scale dell’albergo dove alloggiava in Messico», aveva scritto inizialmente, aggiungendo che il figlio era morto sul colpo.

Poi il messaggio era diventato un grido di dolore per la perdita improvvisa: “Non so chi mi darà la forza di continuare a vivere, ora non ce l’ho”.

A corredo del post, la donna aveva pubblicato una fotografia del figlio sorridente al mare, proprio in un contesto che richiama il viaggio durante il quale la sua vita si è interrotta.

La vacanza trasformata in tragedia

Massimiliano Gatti era partito per il Messico con la fidanzata e alcuni amici. Quello che avrebbe dovuto essere un periodo di relax si è trasformato nel giro di pochi istanti in un dramma.

La notizia della morte ha raggiunto Basiglio nella giornata di lunedì, provocando dolore tra le persone che conoscevano il 38enne. Nel frattempo, la Farnesina sta seguendo il caso attraverso i canali diplomatici, fornendo assistenza alla comitiva italiana e supportando le procedure necessarie per il rientro della salma e degli altri connazionali.

Restano ora da chiarire tutti gli aspetti della caduta. Gli accertamenti delle autorità locali dovranno stabilire cosa abbia provocato la perdita di equilibrio e soprattutto se le condizioni delle scale abbiano contribuito alla tragedia.

Per la famiglia di Massimiliano, però, resta soprattutto il dolore per una morte arrivata improvvisamente, lontano da casa e durante una vacanza che avrebbe dovuto essere un momento di serenità.

La madre ha scelto di raccontare pubblicamente la tragedia per condividere il ricordo del figlio, ma anche per sollevare interrogativi sulla sicurezza della struttura. Saranno gli accertamenti a stabilire se quei dubbi troveranno conferma.