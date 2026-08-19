Francesco Chiofalo, il morso e la corsa in ospedale: ‘Le ferite sono piuttosto brutte’

A sinistra Francesco Chiofalo sul lettino del pronto soccorso

L’ex protagonista di Temptation Island ha mostrato le immagini dal pronto soccorso e ha spiegato ai follower il motivo del ricovero

Francesco Chiofalo è finito nuovamente in ospedale, ma questa volta non per uno degli interventi ai quali il personaggio televisivo e influencer ha abituato il pubblico negli ultimi anni. A costringerlo a ricorrere alle cure mediche è stato, secondo quanto raccontato dallo stesso Chiofalo sui social, il morso di un ragno violino a entrambe le gambe.

Lenticchio, diventato popolare dopo la partecipazione a Temptation Island insieme all’allora fidanzata Selvaggia Roma, ha pubblicato nelle ultime ore una fotografia direttamente dal letto d’ospedale. Nello scatto si vedono la flebo e le fasciature agli arti inferiori. In un primo momento non aveva spiegato cosa fosse accaduto, limitandosi a far sapere ai suoi follower che la sua estate era stata interrotta.

Il messaggio dal letto d’ospedale

Poco dopo, lo stesso Chiofalo ha deciso di chiarire il motivo del suo accesso al pronto soccorso. Il racconto affidato alle Instagram Stories parla di due morsi, uno per ciascuna gamba, attribuiti al ragno violino.

«Sono stato morso a tutte e due le gambe dal ragno violino. Per questo sono finito al pronto soccorso», ha spiegato l’influencer, aggiungendo di essere stato sottoposto alle cure dei medici.

La situazione, almeno secondo quanto riferito direttamente dal diretto interessato, sarebbe migliorata dopo l’intervento sanitario. Ma le ferite non sarebbero ancora guarite e richiederebbero particolare attenzione.

“Le ferite sono piuttosto brutte”: la situazione

Il passaggio più delicato del suo aggiornamento riguarda proprio le conseguenze dei morsi. Francesco Chiofalo ha spiegato che, nonostante un miglioramento delle sue condizioni, le ferite alle gambe sono ancora evidenti e devono essere tenute sotto controllo.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli clinici sulle lesioni né è stato precisato quale percorso terapeutico sia stato indicato dai medici. Per questo, al momento, ogni valutazione sulle conseguenze del morso deve essere ricondotta esclusivamente alle informazioni diffuse dallo stesso personaggio televisivo.

Il ragno violino è noto per la possibilità di provocare, in alcuni casi, reazioni locali anche importanti. La prudenza è quindi fondamentale quando si sospetta un morso, soprattutto davanti alla comparsa o al peggioramento di una lesione cutanea.

segui su Notizie Audaci La Stories condivisa da Chiofalo

Chiofalo promette di raccontare tutto ai follower

Dopo aver rassicurato il pubblico sulle sue condizioni, Francesco Chiofalo ha annunciato che avrebbe raccontato l’intera vicenda attraverso una nuova storia parlata su Instagram.

L’obiettivo, ha spiegato, è ricostruire come è avvenuto il morso e cosa è successo nelle ore successive, condividendo anche indicazioni su come comportarsi qualora qualcun altro dovesse trovarsi in una situazione simile.

Una promessa che arriva dopo alcune ore nelle quali l’influencer aveva scelto inizialmente di non entrare nei dettagli. La fotografia dal pronto soccorso aveva inevitabilmente attirato l’attenzione dei suoi follower, soprattutto per la presenza delle fasciature e della flebo.

Chi è Francesco Chiofalo

Il nuovo episodio arriva in un periodo nel quale Chiofalo continua a essere uno dei volti più riconoscibili del mondo social e televisivo nato dai reality. La notorietà è arrivata con Temptation Island, dove aveva partecipato insieme a Selvaggia Roma.

Negli anni successivi la sua esposizione mediatica è cresciuta anche attraverso le relazioni con altri personaggi del mondo dello spettacolo e per le numerose trasformazioni estetiche che ha raccontato pubblicamente sui social.

La sua vita privata e le scelte legate all’aspetto fisico sono state spesso al centro del dibattito online. Questa volta, però, il tema è completamente diverso: un problema di salute improvviso che lo ha costretto a interrompere la sua estate e a rivolgersi al pronto soccorso.

Per ora Chiofalo ha fatto sapere di stare meglio, ma le ferite provocate dai morsi non sarebbero ancora guarite. I prossimi aggiornamenti potranno chiarire meglio la dinamica dell’accaduto e l’evoluzione delle lesioni.

La vicenda resta dunque in aggiornamento, mentre l’influencer ha scelto di ringraziare pubblicamente le numerose persone che gli hanno scritto preoccupate per le sue condizioni.