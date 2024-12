Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, cenone di Natale insieme dopo le tensioni dello scorso anno

L’anno scorso le Stories al vetriolo e il botta e risposta a distanza. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono lasciati alle spalle i veleni del passato per il bene della figlia, Luna Marì, ed hanno trascorso il Natale insieme alla sorella, Cecilia Rodriguez, e Ignazio Moser.

Antonino Spinalbese ha festeggiato con la piccola Luna Marì il Natale con Belen, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Un cenone di famiglia in un momento delicato per l’incidente che ha colpito Gustavo Rodriguez mentre lavorava in un capannone. L’ex naufrago è rimasto coinvolto in un incendio a Gallarate il 5 dicembre. Il padre di Belen sta meglio secondo quanto riferito dalla moglie, Veronica Cozzani. “Sta un po’ meglio ma la ripresa è lenta” – ha riferito rispondendo a un utente.

Non sono mancate parole d’affetto per lui prima di sedersi a tavola per il cenone della vigilia di Natale. Sia la show girl che Antonino Spinalbese hanno condiviso alcuni scatti su Instagram Stories senza far riferimento al luogo dove hanno trascorso la serata. L’hair stylist compare anche in un sefie realizzato da Belen allo specchio.

Antonino con Luna Marì al cenone di Natale

Le polemiche dello scorso anno e il momento delicato per l’incidente di papà Gustavo

L’anno scorso le cose erano andate diversamente con l’ex gieffino che si era scagliato contro l’argentina per non aver avuto l’opportunità di trascorrere con Luna Marì alcuni giorni delle feste di Natale. Puntuale la risposta di Belen che aveva ribattuto affermando di non aver mai negato niente ad Antonino Spinalbese. Tra i due ora sembra essere tornata l’armonia.