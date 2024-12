Il Volo – Natale ad Agrigento finisce nel mirino del web tra meme e ironia: la musica non c’entra

“Guardo il concerto de Il Volo cercando gente vestita a mezze maniche”. Natale ad Agrigento con Il Volo recitava lo spot di presentazione dell’evento in onda il 24 dicembre su Canale 5. Quasi tutti sapevano che lo show di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble era stato registrato il 31 agosto e che già all’epoca era finito nell’occhio del ciclone con alcuni esponenti politici che avevano criticato la chiusura ai turisti per due giorni della Valle dei Templi ad Agrigento.

Il concerto di Natale de Il Volo registrato il 31 agosto: il dress code, i biglietti e le polemiche

Ad infiammare il dibattito la decisione di indicare un dress code per partecipare al concerto de Il Volo. Chi voleva assistere all’evento doveva indossare abiti invernali nonostante la temperatura fosse superiore ai 30 gradi. L’outfit doveva essere “preferibilmente nero o scuro, pantaloni, abiti o gonne lunghe, camicie e capispalla a manica lunga o scialli per le donne“. L’obiettivo era quello di creare un clima natalizio nonostante si fosse in un periodo dell’anno in cui solitamente si indossano pantaloncini corti, t-shirt a maniche corte e infradito.

Uno spettatore fu immediatamente allontanato perché presentato in tenuta estiva. Inoltre al concerto non potevano partecipare gli under 14 ed erano vietate le riprese. Inizialmente l’evento doveva essere riservato agli invitati poi sono stati messi in vendita i biglietti al prezzo di 80 euro con il ricavato in beneficenza.

Il concerto in topic trend su X tra sarcasmo e meme

Un doppio albero di Natale per rivivere la magia dei giorni delle festività di fine anno. Durante il concerto non potevano mancare i brani più popolari del Santo Natale. Su X il concerto de Il Volo è finito in topic trend con commenti sarcastici, gif e meme ironici. “Io sto cercando le gocce di sudore sulla fronte di quella povera gente” – ha scritto un utente. “C’è chi sta vedendo il concerto de Il Volo solo per vedere il pubblico e chi mente” – ha rimarcato un altro telespettatore.

Non tutti però hanno cavalcato il trend polemico. “È incredibilmente tanta la gente che fa ironia del concerto registrato ad agosto con le canzoni di Natale. Ma godetevi il concerto e non rompete” i coglioni”. Da rimarcare la grande professionalità dei tre artisti de Il Volo che si sono calati perfettamente nel clima natalizio.