Grande Fratello, Zeudi si lascia andare con Alfonso poi racconta cosa è successo con Helena

Al momento di entrare nella casa del Grande Fratello ha confermato di aver avuto una breve frequentazione Alfonso D’Apice. Zeudi Di Palma è rimasta in buoni rapporti con l’ex di Federica Petagna ma nella casa più spiata dagli italiani ha subito mostrato un interesse per Helena Prestes.

Zeudi Di Palma e Alfonso D’Apice, tenerezze sotto il cuscino la notte della vigilia di Natale

Miss Italia 2021 non ha mai nascosto di essere bisex e di aver avuto una relazione con una donna. L’attrazione con la brasiliana ha infiammato il web ma nelle ultime ore ci sono stati nuovi colpi di scena. La notte di Natale la modella si è riavvicinata ad Alfonso D’Apice. In stanza da soli si sono coperti con un cuscino ma i microfoni accesi non hanno lasciato dubbi su quanto accaduto… I due hanno iniziato a baciarsi e coccolarsi.

Successivamente Zeudi si è soffermata a conversare con Chiara Cainelli con la quale ha parlato del comportamento di Helena Prestes ammettendo che tra di loro è scattato un bacio sotto le coperte. La 23enne di Scampia è rimasta spiazzata dalla freddezza della brasiliana che l’ha quasi evitata il giorno della vigilia di Natale. “Se vedi è tutto il giorno che non ci stiamo parlando, quindi significa che per lei non è significato nulla? ” – ha affermato in riferimento a quanto era accaduto tra di loro.

La modella racconta a Chiara Cainelli il bacio sotto le coperte con Helena Prestes e si sfoga: ‘Per lei non è significato nulla?’

“Capisco che è donna ed è sempre stata con uomini. Però deve essere consapevole che non può aspettarsi da me dei comportamenti che siano simili a quelli che può darti un uomo” – ha aggiunto prima di ricevere un consiglio di Chiara Cainelli che ha intenzione di seguire. “Devo prendere la situazione in mano? Accetto solo perché lei ha avuto solo esperienze occasionali con donne mentre io ho avuto delle relazioni”.

Poi è entrata nel dettaglio di quanto accaduto sotto le coperte. “É stata lei a venire da me. Mi ha baciato, ha provato un’attrazione altrimenti non si sarebbe avvicinata per corteggiarmi sotto le coperte. Poi però vedo altri atteggiamenti, vediamo come va a finire”.