Belén Rodriguez canta con una flebo al braccio: il dettaglio che preoccupa i fan, poi la risposta della showgirl

Belen Rodriguez fa discutere per un video mentre canta con la flebo

Il video dalla sua casa aveva tutt’altro scopo, ma l’attenzione è finita subito su quel dettaglio

Una canzone dedicata ai suoi follower si è trasformata in pochi minuti in un piccolo caso social. Belén Rodriguez, 41 anni, è tornata a esibirsi sui social con una delle sue ormai frequenti cover, regalando ai suoi seguaci una sorta di “concerto casalingo”. Ma questa volta, più della sua voce e della performance, a catturare l’attenzione è stato un particolare decisamente insolito: una flebo collegata al braccio sinistro.

Il video, registrato dall’isola di Albarella, ha raccolto migliaia di interazioni e circa 14mila “Mi piace” su Instagram. La showgirl argentina aveva accompagnato la pubblicazione con un messaggio semplice e diretto: i suoi follower le avevano chiesto di dedicare loro alcune canzoni e lei aveva deciso di accontentarli con una performance direttamente da casa.

Un momento pensato dunque per intrattenere il pubblico, che però ha avuto un risvolto inatteso. A molti utenti, infatti, non è sfuggita la presenza della flebo.

«E quella flebo?»: le domande dei follower

A far scattare la preoccupazione sono stati soprattutto i commenti arrivati sotto il filmato. Qualcuno ha immediatamente chiesto spiegazioni, notando quello che appariva come un dettaglio fuori dall’ordinario.

«Che succede? Vedo una flebo all’orizzonte», ha scritto un utente. Un’altra domanda è stata ancora più diretta: «E quella flebo?».

A quel punto è stata la stessa Rodriguez a chiarire la situazione, evitando che il particolare potesse alimentare ulteriori preoccupazioni. La showgirl ha spiegato di avere la bronchite e di stare utilizzando un booster di vitamine con l’obiettivo di favorire una più rapida ripresa.

Una risposta che ha permesso a molti follower di tirare un sospiro di sollievo. Il dettaglio inizialmente apparso preoccupante, quindi, aveva una spiegazione legata alle condizioni di salute raccontate dalla stessa Belén.

La showgirl rassicura il suo pubblico

La risposta di Belén ha contribuito a ridimensionare rapidamente l’allarme tra i suoi sostenitori. Il video, infatti, non era stato pubblicato per parlare delle sue condizioni fisiche, ma per condividere con il pubblico un momento musicale.

La presenza della flebo ha però inevitabilmente spostato l’attenzione. In pochi minuti la sezione dei commenti si è trasformata in uno spazio nel quale gli utenti hanno chiesto informazioni, espresso preoccupazione, fatto complimenti e, come spesso accade sui social, rivolto anche qualche critica alla protagonista.

La showgirl ha scelto di rispondere direttamente a diversi interventi, alternando spiegazioni, ironia e qualche battuta. Una modalità che le ha permesso di mantenere il tono leggero del video anche dopo le domande sulla sua salute.

Dai complimenti alle critiche: il pubblico si divide

Una volta chiarito il motivo della flebo, i commenti sono tornati a concentrarsi sulla performance musicale. E anche in questo caso le reazioni sono state tutt’altro che uniformi.

Tra i messaggi più entusiasti c’è chi ha definito Belén «meravigliosamente» libera e sensuale, sottolineando la sua capacità di esprimere il proprio mondo interiore senza filtri. Altri utenti hanno invece scelto commenti più brevi, incoraggiandola con messaggi come «Vai Belén, top» e «Bravissima».

Non sono però mancate le opinioni negative. Un follower ha espresso un giudizio decisamente meno favorevole sulle sue capacità canore, sostenendo che il canto non sarebbe adatto a lei e invitandola a dedicarsi ad altro.

Belén, però, non sembra aver intenzione di farsi condizionare dalle critiche. Del resto, il suo rapporto con il pubblico social è da tempo caratterizzato anche da risposte dirette agli utenti, comprese quelle meno benevole.

La flebo diventa motivo di polemica

Non tutti, però, hanno commentato la presenza della flebo con preoccupazione o affetto. Alcuni utenti hanno messo in discussione la scelta di mostrarsi sui social proprio mentre stava effettuando la terapia.

«Ora mi chiedo ma perché esibirsi con la flebo al braccio», ha scritto un follower. Un altro ha parlato di «esibizionismo puro».

Anche questa volta Rodriguez ha preferito non alimentare lo scontro. A una delle provocazioni ha risposto in maniera quasi letterale: «Perché ho la flebo al braccio».

Una risposta breve, che sintetizza il suo approccio alla vicenda: nessuna intenzione di nascondere quel particolare e nessuna volontà di trasformarlo in qualcosa di più di ciò che, secondo quanto da lei stessa spiegato, rappresentava, ovvero un supporto utilizzato durante la bronchite.

«Perché non dire speriamo che domani starai meglio?»

In mezzo alle critiche è comparso anche chi ha difeso apertamente la showgirl. Un utente ha contestato coloro che continuavano a chiedere spiegazioni o a giudicare negativamente la presenza della flebo.

Il messaggio era sostanzialmente un invito a evitare commenti negativi e a preoccuparsi piuttosto delle condizioni della donna. Belén ha raccolto il suggerimento e ha risposto con una frase altrettanto diretta: «Perché non dire speriamo che domani con la flebo starai meglio? Easy».

Un invito, quindi, a leggere la situazione con maggiore semplicità e senza cercare necessariamente un motivo di polemica dietro ogni contenuto pubblicato sui social.

L’ennesimo confronto con gli utenti

Il tema dell’esibizionismo, del resto, non è nuovo nel rapporto tra Belén e i suoi follower. Anche nei giorni precedenti la showgirl era stata criticata da un utente che l’aveva accusata di cercare continuamente attenzione mediatica.

La risposta della Rodriguez, in quel caso, aveva lasciato poco spazio alle polemiche. Con ironia aveva sostanzialmente ammesso di essere un’esibizionista, spiegando il motivo con una battuta legata al suo stesso lavoro: «Amore, se non fossi un’esibizionista non farei il lavoro che faccio, cioè esibirmi».

Anche il nuovo episodio sembra dunque inserirsi nello stesso rapporto diretto che la showgirl ha costruito con la propria community.

Prima la preoccupazione, poi la musica

Alla fine, il video nato per regalare qualche minuto di musica ai follower ha raccontato anche qualcosa di diverso. La flebo ha inevitabilmente attirato l’attenzione, ma la stessa Belén ha fornito una spiegazione sulla sua presenza, riferendo di essere alle prese con una bronchite e di utilizzare un booster di vitamine.

Superato il primo momento di preoccupazione, il dibattito è tornato sulla performance, dividendo ancora una volta il pubblico tra complimenti e critiche.

Belén, intanto, ha continuato a rispondere con leggerezza, senza rinunciare all’ironia nemmeno davanti ai commenti più pungenti. E il suo “concerto casalingo”, nato semplicemente per accontentare le richieste dei follower, si è così trasformato nell’ennesimo contenuto capace di accendere la discussione sui social.