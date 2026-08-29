Grande Fratello Vip, sette concorrenti entreranno prima degli altri: chi sono, il cast completo

Alex Belli

La Casa potrebbe aprire le porte in anticipo per alcuni dei protagonisti

Il nuovo Grande Fratello Vip potrebbe partire con una novità destinata a cambiare subito le dinamiche della Casa. Secondo l’anticipazione pubblicata da Davide Maggio, infatti, non tutti i concorrenti dovrebbero varcare contemporaneamente la porta rossa: sette protagonisti sarebbero pronti a entrare prima degli altri, dando così il via anticipato alla convivenza e alle prime inevitabili tensioni.

L’indiscrezione arriva mentre cresce l’attesa per la nuova edizione del reality di Canale 5, che dovrebbe tornare a metà settembre con Ilary Blasi alla conduzione.

Il possibile cast è particolarmente ampio e mette insieme volti che il pubblico televisivo conosce molto bene, ex protagonisti di reality e personaggi che si affaccerebbero per la prima volta a un’esperienza di isolamento davanti alle telecamere.

Ma è proprio la partenza scaglionata a rappresentare, almeno secondo le anticipazioni, uno degli elementi più curiosi della nuova edizione.

I sette che potrebbero entrare per primi

Secondo quanto riportato da DavideMaggio.it, sarebbero sette i concorrenti destinati a iniziare prima degli altri questa nuova avventura televisiva.

Si tratta di Valeria Marini, Alessandro Roncaccia, Giacomo Gallani, Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi, Piera Meloni e Alex Belli.

Se l’anticipazione dovesse essere confermata, questi sette concorrenti avrebbero quindi la possibilità di vivere per primi la Casa, conoscersi e iniziare a creare le prime dinamiche prima dell’arrivo del resto del gruppo.

Una scelta che potrebbe avere un peso importante nello sviluppo del programma. I primi giorni di convivenza, infatti, sono tradizionalmente quelli nei quali si formano le prime alleanze, emergono simpatie e antipatie e iniziano a delinearsi i rapporti tra i partecipanti.

Con un ingresso anticipato, la produzione potrebbe quindi puntare proprio sulla creazione di una prima “squadra” destinata poi a confrontarsi con i nuovi arrivati.

Il possibile cast: 17 concorrenti

Sempre secondo le anticipazioni rilanciate nelle ultime ore, il cast complessivo del Grande Fratello Vip sarebbe composto da 17 concorrenti.

Questi i nomi emersi:

Alex Belli

Alessandro Roncaccia

Andreas Muller

Carmen Di Pietro

Federica Morello

Giacomo Gallani

Giancarlo Danto

Giulia Provvedi

Guendalina Tavassi

Jonathan Kashanian

Marina La Rosa

Megan Ria

Michelle Masullo

Moreno Morello

Piera Meloni

Simone Annicchiarico

Valeria Marini

È importante sottolineare che si tratta di indiscrezioni e anticipazioni, non ancora di un elenco ufficiale comunicato da Mediaset. Saranno dunque le comunicazioni della rete e della produzione a confermare definitivamente la composizione della Casa.

Da Valeria Marini ad Alex Belli: i nomi più conosciuti

Tra i protagonisti indicati nell’anteprima ci sono diversi personaggi che non hanno certamente bisogno di presentazioni.

Valeria Marini rappresenta uno dei nomi più riconoscibili del mondo dello spettacolo italiano e ha già una lunga esperienza televisiva e nei reality. La sua eventuale presenza garantirebbe una personalità abituata a gestire telecamere, attenzione mediatica e dinamiche televisive.

Anche Alex Belli è un volto strettamente legato al mondo dei reality. La sua precedente esperienza nella Casa ha lasciato un’impronta importante nell’immaginario recente del programma e il suo eventuale ritorno potrebbe inevitabilmente riaccendere l’interesse del pubblico.

Tra i nomi più noti figura poi Guendalina Tavassi, già protagonista di esperienze televisive e reality, mentre Giulia Provvedi, componente de Le Donatella, porterebbe nella Casa un’altra esperienza maturata davanti alle telecamere.

Il ritorno di Jonathan Kashanian

Uno dei nomi che più hanno attirato l’attenzione è però quello di Jonathan Kashanian.

Per lui si tratterebbe di un ritorno particolarmente significativo alle origini del reality. Kashanian, infatti, è stato il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello, nel 2004.

Sono passati più di vent’anni da quella esperienza e nel frattempo il personaggio televisivo italo-israeliano ha costruito una carriera molto diversa, tra conduzione, moda e televisione.

Ha lavorato come inviato di Verissimo, è stato opinionista di Detto Fatto e nel 2018 ha partecipato anche a L’Isola dei Famosi.

Un eventuale ritorno nella Casa rappresenterebbe quindi una sorta di cerchio che si chiude: dal giovane concorrente che conquistò il pubblico nel 2004 a un personaggio televisivo adulto e ormai esperto, pronto a confrontarsi nuovamente con la convivenza sotto osservazione continua.

Marina La Rosa e gli altri volti della televisione

Tra i concorrenti figura anche Marina La Rosa, altro nome indissolubilmente legato alla storia del Grande Fratello.

La sua presenza aggiungerebbe un altro elemento di continuità con il passato del format, mentre accanto ai volti storici troverebbero spazio personaggi appartenenti a generazioni e ambiti differenti.

Ci sarebbero infatti Simone Annicchiarico, conduttore e volto televisivo, Carmen Di Pietro, presenza ormai consolidata nei programmi e nei reality, e Andreas Muller, ballerino e personaggio conosciuto dal grande pubblico.

Il possibile cast appare quindi costruito sulla combinazione tra esperienza e novità.

Le new entry

Proprio la presenza di concorrenti meno abituati al mondo dei reality potrebbe rappresentare uno degli elementi di maggiore curiosità.

Tra i nomi indicati ci sono Federica Morello, Giancarlo Danto, Giacomo Gallani, Piera Meloni, Michelle Masullo e Alessandro Roncaccia, oltre agli altri protagonisti già conosciuti dal pubblico.

Il loro eventuale ingresso potrebbe modificare rapidamente gli equilibri iniziali. In un reality basato sulla convivenza, infatti, non è necessariamente il personaggio più famoso a diventare protagonista: spesso sono proprio le personalità meno conosciute a sorprendere pubblico e concorrenti.

Ed è anche per questo che l’eventuale ingresso anticipato dei sette potrebbe diventare particolarmente interessante.

Una partenza destinata a creare subito dinamiche

Se l’indiscrezione di Davide Maggio dovesse essere confermata, il Grande Fratello Vip partirebbe dunque con una formula capace di creare una prima storia ancora prima che il cast sia completamente riunito.

Sette concorrenti vivrebbero inizialmente insieme, conoscendosi senza avere accanto tutti gli altri protagonisti. Poi l’arrivo degli altri dieci potrebbe modificare gli equilibri già creati.

Un meccanismo semplice, ma potenzialmente efficace: chi entrerà per primo avrà inevitabilmente più tempo per costruire rapporti e conoscere gli spazi della Casa, mentre i nuovi arrivati dovranno inserirsi in un gruppo che potrebbe avere già sviluppato le proprie dinamiche.

E con personaggi come Alex Belli, Guendalina Tavassi, Valeria Marini e Jonathan Kashanian, il materiale per creare attenzione non sembra mancare.