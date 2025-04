Belen Rodriguez e Ignazio Moser, rottura social e dietrofront a metà: spunta video con Damante

Belen Rodriguez e Ignazio Moser

Mistero in casa Rodriguez. Nelle ultime ore si è acceso il gossip su una presunta tensione tra Belen Rodriguez e il cognato Ignazio Moser, marito di sua sorella Cecilia. All’improvviso, infatti, i due hanno smesso di seguirsi su Instagram, un gesto che ha subito catturato l’attenzione dei fan.

Belen Rodriguez e Ignazio Moser, il giallo del segui su Instagram

Secondo le indiscrezioni del giornalista Gabriele Parpiglia, sarebbe stato proprio Ignazio a bloccare Belen nella serata di martedì 8 aprile. Un comportamento inusuale per lui, da sempre considerato pacato e riflessivo, poco incline a reazioni impulsive. Proprio per questo motivo, il gesto ha lasciato intendere che qualcosa di serio potesse essere accaduto.

A rendere la vicenda ancora più intrigante, Parpiglia ha svelato un dettaglio inedito: un video di Belen alla consolle, durante una serata in compagnia di Andrea Damante, noto DJ ed ex volto di Uomini e Donne, potrebbe aver generato scompiglio.

Nel filmato, condiviso dallo stesso Parpiglia, si vede Belen mentre balla e si diverte accanto alla consolle di Damante, durante una festa mondana. Il giornalista non ha voluto sbilanciarsi del tutto, ma ha lasciato intendere che proprio quel video potrebbe essere stato l’innesco dell’apparente “maretta” tra lei e Moser. «Mi è arrivata voce che il filmato potrebbe aver avuto un certo peso», ha scritto, alimentando dubbi e ipotesi.

Cosa ci sarebbe di così problematico in una serata tra amici? E perché questo avrebbe infastidito Ignazio? Al momento, restano solo supposizioni. Ma un dettaglio concreto è certo: dopo giorni di silenzio e unfollow reciproci, Ignazio Moser è tornato a seguire Belen, mentre lei — almeno per ora — non ha ricambiato.

La crisi social potrebbe essere legata a un video della show girl con Andrea Damante

Anche Cecilia Rodriguez ha scelto di non commentare, alimentando il mistero. La famiglia Rodriguez è notoriamente molto unita, ma difficilmente lascia trapelare tensioni interne.

Nel frattempo, Belen ha lasciato da parte ogni ombra familiare per dedicarsi a qualcosa di speciale: il compleanno di Santiago, il figlio nato dal suo matrimonio con Stefano De Martino.

“12 anni amore mio, come vola il tempo”, ha scritto in un post dolcissimo sui social. “Il mio intero mondo è nei tuoi occhi. Te amo Santi, grazie per avermi resa mamma per la prima volta. Feliz cumpleaños”.

Una dedica tenera che ha scaldato il cuore dei follower, ma che non è bastata a spegnere i riflettori sul nuovo giallo social che coinvolge la showgirl argentina.