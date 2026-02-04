‘Questa intervista finisce qui’: Belén Rodriguez pianta tutti in asso per la parola ‘rivincita’

Belen Rodriguez

Il ritorno in TV e la parola proibita

Dieci minuti sono bastati a Belén Rodriguez per trasformare una semplice intervista promozionale in un caso mediatico. L’occasione era la presentazione della nuova edizione di Only Fun – Comico Show, in onda dal 5 febbraio sul Nove, che vede la showgirl argentina al timone per il secondo anno consecutivo.

Il collegamento, telefonico, vedeva coinvolti i PanPers Andrea Pisani e Luca Peracino e la giornalista Ilaria Ravarino. All’inizio tutto procede normalmente, tra battute e anticipazioni sul programma e sulla futura partecipazione di Belén al Festival di Sanremo 2026, in duetto con Samurai Jay e Roy Paci nella serata cover.

Poi arriva la parola “rivincita”. Basta poco perché la conduttrice perda la pazienza. “Io non lavoro per dimostrare nulla. Sono da vent’anni in TV”, sbotta Belén, rifiutando qualsiasi collegamento tra il suo successo recente e una presunta rivalsa personale.

Con un gesto deciso annuncia: “Questa intervista finisce qui”, lasciando attoniti i colleghi dall’altra parte del telefono.

I PanPers ironizzano sul gelo in diretta

Dopo il silenzio imbarazzante, Luca Peracino rompe la tensione con ironia: “Mai che le gallerie arrivino quando servono”. Un commento che stempera la situazione, ma allo stesso tempo amplifica la viralità del momento.

L’episodio, raccontato sulle pagine del Messaggero, ha già alimentato discussioni sui social, dove gli utenti commentano l’impulsività di Belén e la forza di un carattere noto per le sue reazioni imprevedibili.

Non è la prima volta che la showgirl argentina finisce sotto i riflettori per un’intervista difficile: il suo temperamento fumantino è ormai una certezza.

Tra Only Fun e Sanremo: un ritorno tra applausi e polemiche

Belén Rodriguez non è solo al Nove con Only Fun, ma anche alla radio su Rai Radio2 e pronta per una nuova serata a Sanremo. La parola “rivincita”, però, è considerata inaccettabile. La showgirl vuole che il suo percorso venga visto per ciò che è: lavoro, esperienza e talento ventennale, non una rivalsa personale.

Il caso mette in evidenza la difficoltà di navigare tra l’immagine pubblica e la vita privata: ogni successo viene interpretato dai media come un segnale di riscatto, ma Belén respinge questa narrazione con fermezza.

Il passato e i momenti difficili della showgirl

Gli ultimi anni non sono stati facili. Tra relazioni complicate, attacchi di panico e momenti di depressione, Belén ha spesso dovuto difendere la sua professionalità e il suo ruolo nella televisione italiana.

In passato ha raccontato a Fabio Fazio a Che tempo che fa di alcune delusioni professionali, spiegando come la gavetta televisiva non sia mai stata insegnata ma imparata sul campo. Anche quando il talento c’è, lo spazio per emergere non sempre è garantito.

Belén ha negato ogni presunta lite con Maria De Filippi, sottolineando il ruolo di mentore della conduttrice Mediaset: “Maria ha una mente incredibile, da lei ho imparato a pensare in modo costruttivo. È intelligente, molto una psicologa”.

Tra ironia e viralità

L’episodio con i PanPers conferma come Belén Rodriguez resti uno dei personaggi più discussi della televisione italiana. Tra ironia, polemica e viralità social, la showgirl argentina sa trasformare ogni intervista in un caso mediatico, anche quando si tratta solo di spiegare la sua nuova avventura televisiva.