‘Ho passato 3-4 anni molto difficili’: Belen si racconta a Che tempo che fa tra attacchi di panico e solitudine

Belen a Che tempo che fa

Il ritorno di Belen a Only Fun e l’attacco di panico all’evento Vanity Fair Stories

Belen Rodriguez si è mostrata in una versione inedita, pacata e riflessiva, nel salotto di Che tempo che fa. Ospite di Fabio Fazio per presentare la nuova edizione di Only Fun, in partenza su Nove dal 5 febbraio, la showgirl argentina ha ripercorso i suoi vent’anni di carriera in Italia, soffermandosi anche sui momenti più delicati della sua vita personale e professionale.

Durante l’intervista, Belen si è commossa ricordando il periodo di fragilità vissuto negli ultimi anni, confermando di soffrire di attacchi di panico e spiegando quanto sia stato difficile affrontare pubblicamente un episodio avvenuto durante un evento di Vanity Fair Stories. In quell’occasione, la conduttrice era apparsa in difficoltà, alimentando polemiche e speculazioni sui social, poi smentite direttamente da lei.

«In quelle condizioni di solito andavo a dormire, ma non volevo dire di no per non deludere nessuno», ha raccontato, spiegando di non ricordare quei momenti e di essersi sentita «piccolina» quando ha rivisto i filmati. «Dopo gli attacchi di panico, però, ne esci più forte. Ti rendi conto che non vuoi più stare male», ha aggiunto, definendo gli ultimi «tre o quattro anni i più difficili» della sua vita.

Tra carriera, Sanremo e vita privata: la battuta sulla farfalla

Nonostante le difficoltà, Belen si dice oggi pronta a ripartire, con nuova energia e consapevolezza. Tornerà anche sul palco del Festival di Sanremo durante la serata delle cover insieme a Samurai Jay, anche se ha ammesso di non sentirsi completamente a suo agio con il canto: «Cantare mi imbarazza, mentre presentare è il mio mondo». Stuzzicata su una farfalla bis per il ritorno Festival, la show girl ha risposto in modo provocatorio. “Si è un po’ allargata dopo la gravidanza”.

Il lavoro resta una priorità assoluta, mentre sul fronte sentimentale la showgirl ha confessato di essere single da due anni: «Non mi piace nessuno, credo che i miei gusti stiano cambiando».

Le donne che l’hanno formata e il legame con l’Italia

Nel corso della chiacchierata con Fazio, Rodriguez ha voluto rendere omaggio alle figure femminili che hanno segnato la sua carriera televisiva: Maria De Filippi, Simona Ventura e Mara Venier. «Maria ha una mente incredibile, è stata una psicologa per me. Simona e Mara sono state come mamme televisive», ha spiegato.

Belen ha ribadito il suo profondo legame con l’Italia, definendo gli italiani «una grande famiglia» che l’ha accompagnata per vent’anni, pur confessando con ironia di non essere ancora riuscita a ottenere il passaporto italiano.