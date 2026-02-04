Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Scarpa in diretta tv: Ivano Michetti furioso contro l’occupante della sua casa a I Fatti Vostri

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 4 Feb, 2026 - ore: 17:21 #Cugini di Campagna, #I fatti vostri, #Ivano Michetti, #Samia
Michetti perde le staffe in diretta durante I Fatti VostriMichetti perde le staffe in diretta durante I Fatti Vostri

Cosa è successo a I Fatti Vostri: la lite in diretta

Momenti di tensione estrema nello studio de I Fatti Vostri, il programma pomeridiano di Rai2. Protagonista Ivano Michetti, chitarrista e fondatore dei Cugini di Campagna, che ha avuto un confronto acceso con la donna che occupa il suo appartamento nel quartiere Torpignattara, a Roma.

Il clima si è surriscaldato fino al gesto clamoroso: Michetti si è tolto una scarpa in diretta e ha mimato il lancio contro l’occupante collegata da casa, accusandola di mentire. Un momento televisivo surreale, a metà tra talk show e teatro dell’assurdo, che ha immediatamente fatto il giro dei social.

L’appartamento occupato dal 2021 e il racconto del musicista

Secondo la ricostruzione fornita in studio dal musicista, l’appartamento era stato affittato a un cittadino iracheno, che avrebbe poi subaffittato l’immobile a una donna tunisina, Samia, senza un regolare contratto.

Quando l’inquilino originario avrebbe smesso di pagare l’affitto e si sarebbe reso irreperibile, Michetti ha mandato il figlio a controllare, scoprendo che la casa era ormai occupata da un’altra persona con la famiglia.

Una situazione che si trascina dal 2021 e che, a detta dell’artista, ha generato frustrazione e un lungo contenzioso. Nel tentativo di risolvere la vicenda, Michetti avrebbe offerto una somma di 2.000 euro per liberare l’appartamento, ma la richiesta sarebbe salita a 5.000 euro, facendo saltare l’accordo.

La versione di Samia e la data del rilascio

In collegamento dalla casa contesa, Samia ha raccontato una versione diversa. Si è definita una madre sola con tre figli, spiegando le difficoltà nel trovare un’altra sistemazione abitativa.

Ha riferito di aver riportato in Tunisia i due figli minorenni, ma di non poter lasciare l’appartamento finché il figlio maggiore, di 22 anni, non avrà terminato gli arresti domiciliari. La data indicata è il 17 marzo, con uscita prevista il 24 marzo.

Una promessa che Michetti ha accolto con scetticismo, ricordando come in passato fossero già state annunciate date senza conseguenze concrete.

Insulti, tensione e la scarpa volata in studio

Il confronto si è trasformato rapidamente in uno scontro verbale. Michetti ha lanciato una battuta pungente sulla donna, mentre Samia ha replicato con toni duri, sottolineando che l’importante è lasciare la casa e rifarsi una vita.

A quel punto, visibilmente irritato, il musicista ha compiuto il gesto simbolo della puntata: si è tolto una scarpa e ha mimato il lancio in diretta, accusando la donna di mentire.

Una scena che ha colto di sorpresa conduttori e pubblico, trasformando una controversia immobiliare in uno spettacolo televisivo ad alto tasso di tensione.

Un caso mediatico tra cronaca, tv e polemiche

La vicenda dell’appartamento di Torpignattara è ormai un caso mediatico, già affrontato in altre trasmissioni televisive e oggetto di dibattito su occupazioni abusive, diritto alla casa e tutela della proprietà privata.

L’episodio a I Fatti Vostri mostra ancora una volta come il piccolo schermo amplifichi conflitti privati, trasformandoli in narrazione pubblica, tra empatia, indignazione e voyeurismo mediatico.

Ora l’attenzione è puntata sulla data del 24 marzo, indicata come termine per la restituzione dell’immobile. Una scadenza che potrebbe chiudere una vicenda lunga e controversa, o riaprire l’ennesimo capitolo di una saga giudiziaria e televisiva.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Fabrizio Corona, il blocco dei social infiamma il dibattito: Siffredi con lui, la posizione di Selvaggia Lucarelli

Feb 3, 2026 Redazione
Gossip e TV

‘Oscuramento degno di Cina e Russia’: Corona rimosso dai social, il Codacons solleva dubbi

Feb 3, 2026 Redazione
Gossip e TV

Claudio Lippi debutta su Instagram dopo Falsissimo: «Sono vivo, grazie Corona», l’affondo sulla tv

Feb 3, 2026 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Scarpa in diretta tv: Ivano Michetti furioso contro l’occupante della sua casa a I Fatti Vostri

Attualità

‘Percorso nella famiglia ma rispettoso di scuola e socialità’: la perizia Asl sul caso Famiglia nel bosco

Attualità

Omicidio Jlenia Musella, la lite per la musica alta: ‘Le ho chiesto di abbassare il volume’

Attualità

Omicidio a Monza, 21 anni a Stella Boggio: condanna più dura della richiesta della Procura

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.