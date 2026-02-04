Scarpa in diretta tv: Ivano Michetti furioso contro l’occupante della sua casa a I Fatti Vostri

Michetti perde le staffe in diretta durante I Fatti Vostri

Cosa è successo a I Fatti Vostri: la lite in diretta

Momenti di tensione estrema nello studio de I Fatti Vostri, il programma pomeridiano di Rai2. Protagonista Ivano Michetti, chitarrista e fondatore dei Cugini di Campagna, che ha avuto un confronto acceso con la donna che occupa il suo appartamento nel quartiere Torpignattara, a Roma.

Il clima si è surriscaldato fino al gesto clamoroso: Michetti si è tolto una scarpa in diretta e ha mimato il lancio contro l’occupante collegata da casa, accusandola di mentire. Un momento televisivo surreale, a metà tra talk show e teatro dell’assurdo, che ha immediatamente fatto il giro dei social.

L’appartamento occupato dal 2021 e il racconto del musicista

Secondo la ricostruzione fornita in studio dal musicista, l’appartamento era stato affittato a un cittadino iracheno, che avrebbe poi subaffittato l’immobile a una donna tunisina, Samia, senza un regolare contratto.

Quando l’inquilino originario avrebbe smesso di pagare l’affitto e si sarebbe reso irreperibile, Michetti ha mandato il figlio a controllare, scoprendo che la casa era ormai occupata da un’altra persona con la famiglia.

Una situazione che si trascina dal 2021 e che, a detta dell’artista, ha generato frustrazione e un lungo contenzioso. Nel tentativo di risolvere la vicenda, Michetti avrebbe offerto una somma di 2.000 euro per liberare l’appartamento, ma la richiesta sarebbe salita a 5.000 euro, facendo saltare l’accordo.

La versione di Samia e la data del rilascio

In collegamento dalla casa contesa, Samia ha raccontato una versione diversa. Si è definita una madre sola con tre figli, spiegando le difficoltà nel trovare un’altra sistemazione abitativa.

Ha riferito di aver riportato in Tunisia i due figli minorenni, ma di non poter lasciare l’appartamento finché il figlio maggiore, di 22 anni, non avrà terminato gli arresti domiciliari. La data indicata è il 17 marzo, con uscita prevista il 24 marzo.

Una promessa che Michetti ha accolto con scetticismo, ricordando come in passato fossero già state annunciate date senza conseguenze concrete.

Insulti, tensione e la scarpa volata in studio

Il confronto si è trasformato rapidamente in uno scontro verbale. Michetti ha lanciato una battuta pungente sulla donna, mentre Samia ha replicato con toni duri, sottolineando che l’importante è lasciare la casa e rifarsi una vita.

A quel punto, visibilmente irritato, il musicista ha compiuto il gesto simbolo della puntata: si è tolto una scarpa e ha mimato il lancio in diretta, accusando la donna di mentire.

Una scena che ha colto di sorpresa conduttori e pubblico, trasformando una controversia immobiliare in uno spettacolo televisivo ad alto tasso di tensione.

Un caso mediatico tra cronaca, tv e polemiche

La vicenda dell’appartamento di Torpignattara è ormai un caso mediatico, già affrontato in altre trasmissioni televisive e oggetto di dibattito su occupazioni abusive, diritto alla casa e tutela della proprietà privata.

L’episodio a I Fatti Vostri mostra ancora una volta come il piccolo schermo amplifichi conflitti privati, trasformandoli in narrazione pubblica, tra empatia, indignazione e voyeurismo mediatico.

Ora l’attenzione è puntata sulla data del 24 marzo, indicata come termine per la restituzione dell’immobile. Una scadenza che potrebbe chiudere una vicenda lunga e controversa, o riaprire l’ennesimo capitolo di una saga giudiziaria e televisiva.

Ivano Michetti dei Cugini di Campagna litiga a #ifattivostri con Samia, occupante della sua abitazione, e lancia una scarpa. pic.twitter.com/nR3vyHgg5h — Giuseppe Candela (@GiusCandela) February 4, 2026