Belén Rodríguez, lite in strada con i paparazzi: ‘State lontani da me e da mia figlia’

Belen Rodriguez

L’episodio in zona Garibaldi

Un pomeriggio come tanti, un’uscita da scuola per prendere la figlia e concedersi una merenda insieme. È in questo contesto che Belén Rodríguez, 41 anni compiuti da poco, è stata sorpresa dai paparazzi a Milano, in zona Garibaldi.

La showgirl argentina teneva per mano la figlia Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, quando all’improvviso ha perso la calma. «Basta, sono stanca. Andate via e state lontani da me e dalla mia bambina», ha urlato ai fotografi che la seguivano da vicino.

La protezione della figlia come priorità

La presenza della figlia più piccola sembra aver scatenato la reazione. Belén, abituata da anni alla pressione dei media, non ha mai nascosto il suo fastidio verso le intrusioni nella sfera privata. Ma in questo caso, la volontà di proteggere la bambina ha prevalso su tutto.

Le immagini, pubblicate dalla rivista Oggi, mostrano una madre furiosa, più che una star. Una donna che rivendica il diritto a un momento di normalità con la figlia, senza l’assillo degli obiettivi.

Un rapporto mai semplice con i paparazzi

Non è la prima volta che Belén si rende protagonista di sfuriate contro i fotografi. Con il tempo, raccontano amici e addetti ai lavori, i rapporti si sono in parte distesi, ma le tensioni riaffiorano ciclicamente.

Basti ricordare l’episodio in Sardegna, quando la conduttrice sbottò contro un benzinaio che l’aveva rimproverata per aver oltrepassato un punto vietato. O ancora la lite a Porto Cervo, quando alcuni ragazzi la filmarono mentre ballava su un tavolo: anche lì, l’argentina reagì con rabbia, rivendicando il diritto a non essere trasformata in spettacolo senza consenso.

La questione della privacy

Il nuovo sfogo apre un dibattito che non riguarda solo Belén. Qual è il limite tra vita pubblica e vita privata per chi lavora nello spettacolo? Da un lato, il diritto di cronaca e il lavoro dei fotografi; dall’altro, la tutela dei minori e il rispetto della dimensione personale.

Belén non ha mai negato il suo rapporto di amore e odio con la notorietà. «Fa parte del mio lavoro», ha ammesso in più occasioni. Ma la presenza dei figli cambia le regole del gioco. La richiesta, urlata a Milano, sembra essere più di una reazione impulsiva: un appello a rivedere i confini dell’intrusione mediatica.

La carriera e le nuove sfide: sarà a Ballando con le Stelle

Nonostante le polemiche, Belén resta un volto amatissimo della tv italiana. Dopo anni di conduzioni, spot e progetti imprenditoriali, la showgirl continua a essere al centro del dibattito pubblico.

In queste settimane si è parlato anche di una sua possibile presenza come ospite a Ballando con le Stelle, lo storico programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, che inaugurerà la ventesima edizione sabato 27 settembre. La settimana successiva la showgirl argentina sarà ballerina per una notte.

Tra vita pubblica e desiderio di normalità

Belén Rodríguez è da anni una delle protagoniste più discusse dello spettacolo italiano. Ogni gesto, ogni scelta, diventa argomento di cronaca. Ma dietro la patina del gossip resta il tema centrale: una donna che, come tante madri, desidera crescere i propri figli senza continue intrusioni.

Il suo sfogo milanese, a tratti rabbioso e incontrollato, racconta forse meglio di tante interviste il prezzo della notorietà. Un prezzo che Belén paga quotidianamente, nel tentativo di bilanciare carriera e maternità.