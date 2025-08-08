Belen Rodriguez, lite infuocata a Porto Cervo con un benzinaio: ‘Lei mi sta… ‘ (VIDEO)

Alta tensione tra Belen e un benzinaio a Porto Cervo

Lite tra Belen e un benzinaio: vacanze ad alta tensione in Sardegna

In Sardegna, tra yacht e serate esclusive, non mancano le scintille. Questa volta a infiammare Porto Cervo non è stato un tramonto sul mare, ma una lite in piena regola tra Belen Rodriguez e un benzinaio. Una discussione accesa, registrata da un passante e rimbalzata in rete, in cui la showgirl argentina non ha usato giri di parole per spiegare perché avesse ignorato un divieto di passaggio.

La scena, degna di una sitcom ma dai toni ben più tesi, è avvenuta nei pressi del noto locale Sottovento, dove un banale problema di viabilità si è trasformato in un botta e risposta senza filtri.

“Perché lei mi sta sul c*”

La Nuova Sardegna ha pubblicato il video di una lite accesissima tra la showgirl argentina e un benzinaio. Motivo del contendere: un divieto di accesso ignorato. La scena si svolge nei pressi di un distributore di carburante vicino al locale “Sottovento”, in un’area interessata da lavori stradali.

Un birillo era stato posizionato al centro della carreggiata per segnalare un tombino scoperto, ma la conduttrice, alla guida del suo Suv, lo avrebbe spostato per proseguire. Nel filmato, il benzinaio cerca di farle capire la pericolosità della situazione:

“Ma scusami, ti dico che non puoi passare… perché hai spostato il birillo?”.

La risposta di Belen lascia tutti interdetti:

“Perché lei mi sta sul c***”.

L’uomo non si tira indietro:

“Anche lei mi sta sul c***, quindi? Qua non può passare! Se ci sono i birilli non può passare!”.

Un testimone prova a fare da paciere, spiegandole che si trova “sul pozzetto aperto”. Ma la tensione è ormai alta e la showgirl preferisce fare retromarcia e allontanarsi.

Il precedente con un rider

Non sarebbe la prima volta che Belen finisce al centro di discussioni in pubblico. Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia su Chicchi di Gossip, a inizio luglio la conduttrice avrebbe avuto un acceso diverbio con un rider di Glovo davanti alla sua abitazione.

La discussione sarebbe degenerata con urla e insulti, tanto da attirare l’attenzione dell’ex marito Stefano De Martino. Il conduttore, uscito in strada per capire la situazione, avrebbe ascoltato entrambe le versioni e poi dato ragione al rider, riportando la calma prima di rientrare a casa con Belen.

Il video diventa virale

Il nuovo episodio di Porto Cervo sta rimbalzando rapidamente sui social, dove i commenti si dividono tra chi difende la showgirl e chi ne critica il comportamento. Il tono diretto dello scambio di battute e la particolarità della situazione — un Suv, un birillo, un tombino aperto e un botta e risposta senza filtri — hanno reso la clip uno dei contenuti più discussi della giornata.