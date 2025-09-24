Federico Mastrostefano “brillo” a Uomini e Donne? La verità sull’esterna con Agnese

Federico Mastrostefano

Il caso scoppiato in tv

Un rumors emerso dalla registrazione di Uomini e Donne di martedì 23 settembre ha fatto il giro del web. Federico Mastrostefano, ex tronista e oggi cavaliere over del people show, sarebbe arrivato “brillo” a un’esterna con la dama Agnese De Pasquale. La notizia, rilanciata sui social e amplificata da forum e blog, ha acceso curiosità e ironia, alimentando dubbi sulla sua permanenza nel programma.

Secondo la ricostruzione di Fanpage la situazione avrebbe avuto uno sviluppo diverso rispetto alle prime indiscrezioni.

Due calici a cena, non ubriaco

Secondo fonti vicine alla produzione, Federico Mastrostefano non avrebbe mai ecceduto con l’alcol. Anzi, il cavaliere si è dichiarato astemio. L’equivoco sarebbe nato da una cena con Francesca, una delle nuove dame, durante la quale il cavaliere avrebbe bevuto due calici di vino. Una quantità minima, ma sufficiente a provocargli nausea, non essendo abituato.

Proprio per questo motivo, arrivato in ritardo all’incontro successivo con Agnese, Federico si sarebbe mostrato poco brillante e indisposto. Una condizione che la dama avrebbe interpretato come ebbrezza.

Il racconto delle esterne

La serata, nelle intenzioni della redazione, prevedeva un aperitivo con Francesca e una cena con Agnese. Federico, colpito positivamente dalla prima conoscenza, ha però prolungato l’incontro con Francesca, posticipando l’arrivo dalla seconda dama.

Giunto in albergo, Agnese lo ha accolto con evidente freddezza. Secondo le indiscrezioni, lo avrebbe subito accusato di aver bevuto troppo. Lui si è difeso spiegando di essere astemio e di non aver consumato più di due bicchieri. La nausea, e non l’ubriachezza, avrebbe determinato la brevità dell’incontro, terminato quasi subito con un semplice saluto.

Le conferme in studio

A gettare acqua sul fuoco è arrivata la testimonianza della stessa Francesca, presente in studio. La dama ha raccontato che Federico si era trovato bene con lei, aveva bevuto poco e non mostrava segni di ubriachezza. La sua versione ha contribuito a ridimensionare il caso.

Nessuna esterna interrotta bruscamente, nessuna scenata. Solo un malinteso, amplificato dalla delusione di Agnese per un incontro che non ha rispettato le aspettative.

Un cavaliere discusso ma ancora in gioco

Federico Mastrostefano, volto noto del programma di Maria De Filippi sin dai tempi del trono classico, si conferma personaggio divisivo. Tra chi lo difende, riconoscendogli spontaneità e ironia, e chi lo accusa di poca serietà, il cavaliere continua a restare al centro dell’attenzione.

Il “caso del vino” rischiava di comprometterne l’immagine, ma i chiarimenti sembrano aver ricomposto l’equivoco. La sua permanenza a Uomini e Donne non sembra al momento in discussione.