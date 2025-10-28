Resa dei conti tra Ciro e Gianmarco a Uomini e Donne: perché Martina non c’era e la posizione degli opinionisti

Confronto a Uomini e Donne tra Ciro, Gianmarco e Cristina

Il confronto atteso dopo settimane di tensioni

Durante la registrazione del 28 ottobre di Uomini e Donne, come riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, è andato finalmente in scena il tanto atteso confronto tra Ciro Solimeno, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Grande assente della puntata: Martina De Ioannon, che ha scelto di non presentarsi in studio.

Secondo quanto riferito, l’ex tronista avrebbe spiegato la sua decisione come un gesto di rispetto verso la sua famiglia: parlare di intimità davanti alle telecamere, ha detto, sarebbe stato “come mancare di rispetto e metterli in difficoltà”.

Scontro verbale tra Ciro e Gianmarco

Nonostante l’assenza della diretta interessata, Gianmarco ha preso parte al confronto insieme a Ciro e Cristina. Il clima si è acceso subito:

Gianmarco ha ammesso di aver sbagliato nei modi e nei tempi, ma ha ribadito più volte che con Martina non forma ancora una coppia ufficiale , ma c’è una frequentazione in corso.

Ciro lo ha accusato di poca trasparenza e soprattutto ha puntato il dito contro Martina, definendola "falsa" e non sincera nemmeno nelle telefonate private.

Il pubblico e Maria De Filippi hanno sottolineato un punto delicato: Martina ha pubblicato sui social una foto con la collana di Gianmarco, alimentando sospetti sulla loro relazione. Sia Gianni Sperti che Maria hanno giudicato quel gesto inopportuno.

Cristina contro Gianmarco: “Mi hai mancato di rispetto”

Nel confronto è intervenuta anche Cristina Ferrara, che ha accusato Gianmarco di comportarsi da “ragazzino” e di essere interessato solo alle serate. Gianmarco ha replicato mantenendo toni moderati, ribadendo di non voler parlare male di lei per rispetto. L’ex tronista ha spiegato di non essere stato mai innamorato della salernitana. Alla fine, i due hanno chiarito e si sono salutati civilmente, mentre la tensione tra Ciro e Gianmarco è rimasta alta.

Il passato con Martina e la verità di Ciro

Durante la discussione, Ciro ha raccontato anche i dettagli del suo rapporto con Martina, ora chiuso:

“Mi ha lasciato perché cercava una persona sistemata economicamente e io non lo ero più. Poi il sentimento è sceso. Quando ci siamo rivisti al The Sanctuary con Gianmarco, qualcosa è tornato a muoversi”.

Ha poi aggiunto che presto la contatterà per chiarire alcune questioni rimaste in sospeso.

Maria De Filippi difende i sentimenti, attacco di Gianni Sperti

Gianni Sperti è stato molto critico con Gianmarco, accusandolo di incoerenza nella gestione delle sue relazioni.

Maria De Filippi ha cercato di riportare equilibrio: "Non si possono controllare i sentimenti, anche se qualcuno soffre".

ha cercato di riportare equilibrio: “Non si possono controllare i sentimenti, anche se qualcuno soffre”. Tina Cipollari ha attaccato Martina per l’assenza, mentre Gianmarco l’ha difesa con decisione.