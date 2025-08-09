Belen sul diverbio con il benzinaio in Costa Smeralda: ‘Ho le mie motivazioni’

Alta tensione tra Belen e un benzinaio a Porto Cervo

Nelle ultime ore Belen Rodriguez è finita nuovamente al centro dell’attenzione mediatica dopo un acceso scambio di battute con un benzinaio in Costa Smeralda.

Secondo il racconto, la showgirl sarebbe passata con il suo SUV in un’area segnalata da un divieto di accesso, spostando un birillo. Al rimprovero del benzinaio, Belen avrebbe risposto: «Io passo di qui perché tu mi stai sul c***o». La scena, ripresa in video, è diventata virale sui social, generando critiche e commenti contrastanti.

La replica della showgirl

Sui social, un utente le ha chiesto chiarimenti: «Dimmi che non eri tu o che eri arrabbiata per altro». Belen ha risposto:

«Ogni cosa che faccio è per un motivo, io sono serenissima.»

A chi ha parlato di “caduta di stile”, ha replicato:

«Quando mi arrabbio ho sempre le mie motivazioni, come chiunque di voi.»

Gli altri episodi che alimentano la polemica

Quello in Costa Smeralda non è l’unico episodio discusso che coinvolge la showgirl argentina negli ultimi mesi.

Lite fuori da un locale milanese: a maggio era circolato un video, condiviso dal giornalista Gabriele Parpiglia, che mostrava una donna simile a Belen spintonare una ragazza in uno scontro senza esclusione di colpi.

a maggio era circolato un video, condiviso dal giornalista Gabriele Parpiglia, che mostrava una donna simile a Belen spintonare una ragazza in uno scontro senza esclusione di colpi. Nuovo episodio con un rider (“Glover”): secondo la newsletter di Parpiglia, sabato scorso Belen avrebbe avuto un acceso litigio sotto casa, sedato solo dall’intervento dell’ex marito Stefano De Martino.