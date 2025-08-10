Notizie Audaci

Barbara d’Urso, cachet da record: quanto guadagnerà a Ballando con le Stelle

Cachet stellare per Barbara d’Urso: l’indiscrezione

Barbara d’Urso non ha ancora messo piede sulla pista di Ballando con le Stelle 2025, ma il suo nome è già al centro del talent di Rai 1. Stavolta, però, l’attenzione non è sul suo ingresso nello show – già confermato nei giorni scorsi – bensì sulla cifra che la Rai le avrebbe offerto per partecipare.
Secondo la Repubblica, il cachet oscillerebbe tra i 50mila e i 70mila euro a puntata. Una somma che, se confermata, la collocherebbe sul podio dei concorrenti più pagati nella storia del programma condotto da Milly Carlucci.

Le fonti: “Una mossa da share, non politica”

Fonti vicine alla produzione spiegano che si è trattato di una pura scelta strategica e che sulla trattativa non hanno inciso questioni di natura politica. Affari Italiani ha raccontato che il nome della d’Urso è stato “sbloccato” per motivi di share con Milly Carlucci che voleva un personaggio di fortissima presa mediatica.
La cifra del cachet, se davvero compresa nella forbice indicata, sarebbe coerente con l’obiettivo: creare un vero e proprio caso televisivo capace di attrarre spettatori e tenere banco sui social.

Quanto guadagnano i concorrenti di Ballando con le Stelle?

Tradizionalmente, i compensi di Ballando con le Stelle variano molto in base alla notorietà del concorrente. Alcuni nomi si accontentano di cifre tra i 10mila e i 20mila euro a puntata, mentre le star più note possono arrivare a 30mila o 40mila.
Se le indiscrezioni sul contratto di Barbara d’Urso fossero esatte, si tratterebbe di un cachet mai visto prima nello show, paragonabile solo a quello di ospiti internazionali chiamati in edizioni passate.

Una sfida milionaria contro Maria De Filippi

Il debutto di Ballando con le Stelle 2025 segnerà anche l’inizio della sfida diretta del sabato sera con Tú sí que vales, storico cavallo di battaglia di Maria De Filippi.
Investire su Barbara d’Urso con una cifra così alta significa, per Rai1, puntare tutto su un volto capace di generare curiosità, polarizzare il pubblico e accendere il dibattito. Il suo ritorno in prima serata, dopo l’uscita da Mediaset, diventa così anche una mossa di marketing aggressiva in una delle serate più combattute della tv italiana.

Il cast: Milly Carlucci prepara altri colpi

Oltre alla d’Urso, il cast già confermato vede nomi come Signora Coriandoli (alias Maurizio Ferrini), Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella e Francesca Fialdini. Possibili aggiunte, ancora non ufficializzate, includono Nancy Brilli, Filippo Magnini e Fabio Fognini.
Tuttavia, è evidente che sarà Carmelita il vero “asso” su cui Milly Carlucci e la produzione intendono puntare.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

