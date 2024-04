Belen Rodriguez, stoccata a De Martino e la verità sul perdono a Stasera c’è Cattelan

Belen Rodriguez ha partecipato all’ultima puntata stagionale di Stasera c’è Cattelan, di mercoledì 10 aprile, dopo le polemiche per il forfait in extremis in occasione dell’esordio della trasmissione di Rai 2, a fine settembre. “Non me l’hanno permesso ed ero molto dispiaciuta perché sono sempre stata una tua fan” – ha esordito la show girl con il conduttore che ha poi fatto intendere che ci sarebbe stato un veto di Mediaset.

Belen Rodriguez a Stasera c’è Cattelan dopo il discusso forfait nella prima puntata

Alessandro Cattelan ha riferito che Belen doveva essere la prima ospite anche di E poi c’è Cattelan su Sky 10 anni fa. “Se ti avessi chiesto nel 2014 quali sono i tuoi progetti per i prossimi 10 anni come avresti risposti” – ha esordito il conduttore con l’argentina che ha piazzato la prima stoccata a Stefano De Martino. “Santi era già nato, avrei voluto fare altri figli e la vita che sto facendo con meno corna”. Poi ha spiegato che è una persona ottimista e che perdona perché dimentica. “Non perché sono buona ma perché mi scordo di quello che mi hai fatto. Mi arrabbio lì per lì, poi una volta sfogo sdrammatizzo e basta”.

Belen Rodriguez scherza con Alessandro Cattelan durante il ballo d’ingresso

A settembre la show girl festeggerà 40 anni. “Sono molto contenta. Ho sempre pensato di essere molto matura, ho fatto sempre un po’ l’adulta ma ora che sono arrivata a 40 anni ho compreso che facevo finta di essere grande. L’esperienza e le botte poi ti fanno capire tante cose”. Poi il discorso è scivolato sulle ormai prossime nozze della sorella Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser. “Se le ho dato consigli? Di non farlo. Ovviamente sto scherzando, credo in un rapporto di lunga durata. Lo sogno e non smetterò mai di sognarlo”. Il figlio, Santiago, ha compiuto 11 anni.

‘Avrei voluto fare altri figli con meno corna, perdono perché dimentico’

“Venerdì lo portò a Eurodisney. Il giorno del compleanno ha festeggiato con una semplice partita di calcetto”. Belen ha parlato anche del suo rapporto con il gossip e i social. “Non vedo quasi mai i gossip, non cerco il mio nome sul web e non voglio sapere nulla. Sui social leggo e rispondo anche ai follower. Sono grata a chi scrive qualcosa di positivo e quindi mi viene da rispondere. Poi c’è anche chi mi fa arrabbiare e rispondo anche a loro con cose del tipo ti abbraccio e ti voglio bene. Cerco sempre di farli riflettere, almeno ci provo” – ha spiegato durante l’intervista del 10 aprile a Stasera c’è Cattelan.