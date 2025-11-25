Orietta Berti a Belve: il racconto choc su Tenco e l’esilarante aneddoto del “sì” detto da Al Bano

Orietta Berti

‘Non ho mai creduto al biglietto di Luigi Tenco’

Nello studio di Belve Orietta Berti appare luminosa e pungente come sempre, ma basta un attimo perché nel suo racconto riaffiorino uno dei momenti più dolorosi della sua carriera: il Sanremo del 1967, l’edizione segnata dalla morte di Luigi Tenco. Francesca Fagnani cita il biglietto rinvenuto accanto al corpo del cantautore, in cui si parlava di un pubblico “che manda ‘Io tu e le rose’ in finale”.

Berti non si nasconde: «Non ho mai creduto a quel biglietto», dice con fermezza, mentre la giornalista le chiede come abbia vissuto quei giorni. «Molto male. La gente mi escludeva: non potevo più andare in tv, non mi facevano più interviste. Soltanto la forza del mio pubblico mi ha tenuto in vita». Quando la Fagnani le domanda come si sentisse, Orietta risponde senza esitazioni: «In colpa, ma non avevo colpe».

Il “sì” al matrimonio? Lo disse Al Bano, non suo marito

Il clima si alleggerisce quando arriva uno dei racconti più divertenti dell’intervista: quello sul suo matrimonio. La Fagnani le ricorda che quel giorno suo marito Osvaldo pianse senza sosta. «Non ha detto sì, ha annuito con la testa. E allora l’hanno fatto dire ad Al Bano, che era lì, e lui ha detto: “Sì”».

«È sicura che sia valido il matrimonio?» ironizza la Fagnani.

Berti ride: «Vocalmente sono sposata con Al Bano».

belve Francesca Fagnani Orietta Berti test icone gay sciogliere l'acronimo LGBTQIA+ l lesbic g gay b bisessuali t terosessuali q queer né lui né lei ma solo persone senza identità t transessuali transgender i intersexual a altro pic.twitter.com/wGZvAdyo8J — spirito archive (@sidespirito) November 25, 2025

Il test sullo slang dei rapper e l’amicizia con Fedez e Rovazzi

Altro momento cult è il “test di linguaggio” che Francesca Fagnani propone alla cantante: parole come “ghostare” o “flexare” non scuotono Orietta Berti, che risponde con disarmante spontaneità: «Non lo so, perché con me parlano normale!».

Poi torna seria e calorosa quando parla delle sue amicizie nel mondo della musica contemporanea: Fedez, Rovazzi, e quel piccolo screzio con quest’ultimo durante l’estate. «Abbiamo fatto pace e con lui ho bevuto il mio primo gin tonic della vita. È diventata la mia bevanda preferita», confida.

Gli ospiti della puntata di Belve

Belve, prodotto da Fremantle e giunto alla sesta stagione, torna martedì 25 novembre in prima serata su Rai2 come uno dei programmi più attesi del martedì. La puntata si apre con un omaggio a Ornella Vanoni e prosegue con gli altri ospiti della serata: Martina Colombari e Filippo Magnini. Torna in studio anche Maria De Filippi, presenza ormai iconica del programma.