Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Belén Rodriguez al Gialappa’s Show: frecciatine al vetriolo a Stefano De Martino nel duetto con l’imitatore

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 3 Nov, 2025 - ore: 22:54 #Belen Rodriguez, #Gialappa’s Show
Belen Rodriguez, Mago Forest e l'imitatore di Stefano De Martino, Luigi Esposito del duo comico Gigi e RossBelen Rodriguez, Mago Forest e l'imitatore di Stefano De Martino, Luigi Esposito del duo comico Gigi e Ross

Belen Rodriguez co-conduttrice del Gialappa’s Show

Belén Rodriguez è stata la protagonista della puntata del Gialappa’s Show andata in onda lunedì 3 novembre 2025, su Tv8. La showgirl argentina è apparsa in veste di co-conduttrice accanto a Mago Forest, regalando momenti di ironia e autoironia che hanno immediatamente fatto il giro dei social.

Il momento più atteso? Lo sketch con Luigi Esposito, del duo comico Gigi e Ross, che interpreta la caricatura di Stefano De Martino, ex marito di Belén. La loro tormentata storia d’amore, da anni al centro delle cronache rosa, è diventata il terreno perfetto per uno scambio di battute al vetriolo.

Lo sketch: battute, allusioni e colpi bassi

Mago Forest presenta così i due: “Abbiamo due ex che cercheranno di riconquistarsi”. Da qui parte un botta e risposta serrato, ironico e pungente.

  • Finto De Martino: “Tra noi c’è un bellissimo rapporto. Ti ricordi quando eri più ricca di me?”
  • Belén: “E tu quando eri meno rifatto di me?”

Non sono mancate stoccate anche alla tv italiana:

  • “Io a Affari Tuoi? No, basta pacchi”, risponde Belén quando lui le propone ironicamente il game show.

L’attore comico la provoca anche sui presunti video intimi:

  • “I miei hanno avuto più successo”, dice lui.
  • E Belén replica secca: “Perché tu ti alleni molto. Perché non vai a far… un giro?”

La lettera ironica e la chiusura virale

Lo sketch si chiude con una finta lettera romantica recitata da Gigi nei panni di De Martino:
“So che ti manco. Anche io non so stare senza di me. Ma se il tuo posto è ora occupato da Herbert Ballerina, tu senza di me a chi pensi tutte le notti?”

Belén Rodriguez non esita un secondo e risponde spiazzando tutti:
“A quel figo di Gerry Scotti.”

La battuta scatena risate in studio e sui social, dove in pochi minuti l’hashtag #Belen diventa trend.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Iva Zanicchi senza freni a Belve: stoccate a Mina, caduta in studio e l’anatema su Ok il prezzo è giusto (VIDEO)

Nov 3, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Uomini e Donne e il film già visto, Ciro Solimeno nuovo tronista: il pianto in cantina con Martina e il confronto a 3

Nov 3, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Asia Argento a Verissimo tra rinascita e ferite: ‘Ho preso l’ameba in Venezuela’

Nov 2, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Belén Rodriguez al Gialappa’s Show: frecciatine al vetriolo a Stefano De Martino nel duetto con l’imitatore

Salute

Dormire bene salva il cuore: ma luce artificiale e melatonina possono metterlo a rischio

Economia

Bonus Badanti, perché è diventato un “bonus fantasma”: fondi fermi e nessun decreto

Attualità

Chi è Vincenzo Lanni: il 59enne di Bergamo che ha accoltellato Anna Laura Valsecchi a Milano

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.