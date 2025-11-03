Belén Rodriguez al Gialappa’s Show: frecciatine al vetriolo a Stefano De Martino nel duetto con l’imitatore

Belen Rodriguez co-conduttrice del Gialappa’s Show
Belén Rodriguez è stata la protagonista della puntata del Gialappa’s Show andata in onda lunedì 3 novembre 2025, su Tv8. La showgirl argentina è apparsa in veste di co-conduttrice accanto a Mago Forest, regalando momenti di ironia e autoironia che hanno immediatamente fatto il giro dei social.
Il momento più atteso? Lo sketch con Luigi Esposito, del duo comico Gigi e Ross, che interpreta la caricatura di Stefano De Martino, ex marito di Belén. La loro tormentata storia d’amore, da anni al centro delle cronache rosa, è diventata il terreno perfetto per uno scambio di battute al vetriolo.
Lo sketch: battute, allusioni e colpi bassi
Mago Forest presenta così i due: “Abbiamo due ex che cercheranno di riconquistarsi”. Da qui parte un botta e risposta serrato, ironico e pungente.
- Finto De Martino: “Tra noi c’è un bellissimo rapporto. Ti ricordi quando eri più ricca di me?”
- Belén: “E tu quando eri meno rifatto di me?”
Non sono mancate stoccate anche alla tv italiana:
- “Io a Affari Tuoi? No, basta pacchi”, risponde Belén quando lui le propone ironicamente il game show.
L’attore comico la provoca anche sui presunti video intimi:
- “I miei hanno avuto più successo”, dice lui.
- E Belén replica secca: “Perché tu ti alleni molto. Perché non vai a far… un giro?”
Tra ex moglie ed ex marito. Cosa poteva andare storto?#GialappaShow pic.twitter.com/UoXM759JjZ— Gialappa's Band (@GialappasB) November 3, 2025
La lettera ironica e la chiusura virale
Lo sketch si chiude con una finta lettera romantica recitata da Gigi nei panni di De Martino:
“So che ti manco. Anche io non so stare senza di me. Ma se il tuo posto è ora occupato da Herbert Ballerina, tu senza di me a chi pensi tutte le notti?”
Belén Rodriguez non esita un secondo e risponde spiazzando tutti:
“A quel figo di Gerry Scotti.”
La battuta scatena risate in studio e sui social, dove in pochi minuti l’hashtag #Belen diventa trend.