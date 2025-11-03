Belén Rodriguez al Gialappa’s Show: frecciatine al vetriolo a Stefano De Martino nel duetto con l’imitatore

Belen Rodriguez, Mago Forest e l'imitatore di Stefano De Martino, Luigi Esposito del duo comico Gigi e Ross

Belen Rodriguez co-conduttrice del Gialappa’s Show

Belén Rodriguez è stata la protagonista della puntata del Gialappa’s Show andata in onda lunedì 3 novembre 2025, su Tv8. La showgirl argentina è apparsa in veste di co-conduttrice accanto a Mago Forest, regalando momenti di ironia e autoironia che hanno immediatamente fatto il giro dei social.

Il momento più atteso? Lo sketch con Luigi Esposito, del duo comico Gigi e Ross, che interpreta la caricatura di Stefano De Martino, ex marito di Belén. La loro tormentata storia d’amore, da anni al centro delle cronache rosa, è diventata il terreno perfetto per uno scambio di battute al vetriolo.

Lo sketch: battute, allusioni e colpi bassi

Mago Forest presenta così i due: “Abbiamo due ex che cercheranno di riconquistarsi”. Da qui parte un botta e risposta serrato, ironico e pungente.

Finto De Martino: “Tra noi c’è un bellissimo rapporto. Ti ricordi quando eri più ricca di me?”

Non sono mancate stoccate anche alla tv italiana:

“Io a Affari Tuoi? No, basta pacchi”, risponde Belén quando lui le propone ironicamente il game show.

L’attore comico la provoca anche sui presunti video intimi:

“I miei hanno avuto più successo”, dice lui.

E Belén replica secca: “Perché tu ti alleni molto. Perché non vai a far… un giro?”

Tra ex moglie ed ex marito. Cosa poteva andare storto?#GialappaShow pic.twitter.com/UoXM759JjZ — Gialappa's Band (@GialappasB) November 3, 2025

La lettera ironica e la chiusura virale

Lo sketch si chiude con una finta lettera romantica recitata da Gigi nei panni di De Martino:

“So che ti manco. Anche io non so stare senza di me. Ma se il tuo posto è ora occupato da Herbert Ballerina, tu senza di me a chi pensi tutte le notti?”

Belén Rodriguez non esita un secondo e risponde spiazzando tutti:

“A quel figo di Gerry Scotti.”

La battuta scatena risate in studio e sui social, dove in pochi minuti l’hashtag #Belen diventa trend.