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Belve Crime, salta l’intervista a Stefania Cappa: dietro il no spunta la richiesta choc

DiRedazione

Pubblicato: 24 Mar, 2026 - ore: 23:56 #Belve Crime, #Stefania Cappa
Prelievo del DNA anche per le gemelle CappaIn primo piano Stefania Cappa

Salta l’intervista più attesa

Doveva essere uno dei momenti più discussi della nuova stagione, ma non se ne farà nulla. L’intervista a Stefania Cappa a Belve Crime è ufficialmente saltata. E dietro la rottura della trattativa emerge un dettaglio destinato a far discutere.

Perché Stefania Cappa non sarà a Belve Crime?

La trattativa tra la redazione del programma e l’avvocata 41enne si è interrotta definitivamente.

Il motivo?
Secondo diverse ricostruzioni, come anticipato da Davide Maggio, tra cui quelle riportate da fonti giornalistiche, la mancata intesa sarebbe legata a una richiesta economica di circa 15mila euro per partecipare all’intervista.

Una cifra che la produzione avrebbe deciso di non riconoscere, portando alla rottura.

Chi è Stefania Cappa e perché la sua intervista era così attesa?

Stefania Cappa è nota al grande pubblico per essere la cugina di Chiara Poggi, vittima del delitto di Garlasco del 2007.

Un caso che ha segnato la cronaca italiana e per cui è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, allora fidanzato della giovane.

Cappa non è mai stata indagata, ma è stata ascoltata più volte come persona informata sui fatti. Un elemento che ha sempre alimentato curiosità e attenzione mediatica.

Il programma: cos’è Belve Crime e come funziona

Belve Crime è lo spin-off del noto format televisivo condotto da Francesca Fagnani.

La trasmissione si concentra su protagonisti di casi di cronaca nera, chiamati a rispondere a domande dirette e spesso scomode.

Un format che ha già ospitato figure molto controverse, tra cui:

  • Massimo Bossetti, condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio
  • Mario Maccione, ex membro delle Bestie di Satana
  • Eva Mikula, legata alla banda della Uno Bianca
  • Tamara Ianni, collaboratrice di giustizia

Un’assenza che pesa sulla nuova stagione

L’eventuale presenza di Stefania Cappa avrebbe rappresentato uno dei momenti più seguiti del programma.

Non tanto per implicazioni giudiziarie – visto che non è indagata – quanto per il peso mediatico e simbolico del caso Garlasco, ancora oggi tra i più discussi.

La sua rinuncia lascia quindi un vuoto significativo nella line-up.

Il nodo compensi: è giusto pagare per queste interviste?

Il caso riapre un tema delicato:
è corretto prevedere compensi per ospiti legati a vicende di cronaca nera?

Da una parte c’è la logica televisiva, dall’altra una questione etica che divide opinione pubblica e addetti ai lavori.

In questo caso, la produzione ha scelto una linea chiara:
niente accordo economico, niente intervista.

Una trattativa saltata che farà discutere

Il mancato accordo tra Stefania Cappa e Belve Crime non è solo una notizia televisiva.

È il segnale di quanto il confine tra informazione, spettacolo e interesse pubblico sia sempre più sottile.

E soprattutto di quanto, ancora oggi, il caso Garlasco continui a esercitare una forte attrazione mediatica.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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