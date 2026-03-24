Belve Crime, salta l’intervista a Stefania Cappa: dietro il no spunta la richiesta choc

Salta l’intervista più attesa
Doveva essere uno dei momenti più discussi della nuova stagione, ma non se ne farà nulla. L’intervista a Stefania Cappa a Belve Crime è ufficialmente saltata. E dietro la rottura della trattativa emerge un dettaglio destinato a far discutere.
Perché Stefania Cappa non sarà a Belve Crime?
La trattativa tra la redazione del programma e l’avvocata 41enne si è interrotta definitivamente.
Il motivo?
Secondo diverse ricostruzioni, come anticipato da Davide Maggio, tra cui quelle riportate da fonti giornalistiche, la mancata intesa sarebbe legata a una richiesta economica di circa 15mila euro per partecipare all’intervista.
Una cifra che la produzione avrebbe deciso di non riconoscere, portando alla rottura.
Chi è Stefania Cappa e perché la sua intervista era così attesa?
Stefania Cappa è nota al grande pubblico per essere la cugina di Chiara Poggi, vittima del delitto di Garlasco del 2007.
Un caso che ha segnato la cronaca italiana e per cui è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, allora fidanzato della giovane.
Cappa non è mai stata indagata, ma è stata ascoltata più volte come persona informata sui fatti. Un elemento che ha sempre alimentato curiosità e attenzione mediatica.
Il programma: cos’è Belve Crime e come funziona
Belve Crime è lo spin-off del noto format televisivo condotto da Francesca Fagnani.
La trasmissione si concentra su protagonisti di casi di cronaca nera, chiamati a rispondere a domande dirette e spesso scomode.
Un format che ha già ospitato figure molto controverse, tra cui:
- Massimo Bossetti, condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio
- Mario Maccione, ex membro delle Bestie di Satana
- Eva Mikula, legata alla banda della Uno Bianca
- Tamara Ianni, collaboratrice di giustizia
Un’assenza che pesa sulla nuova stagione
L’eventuale presenza di Stefania Cappa avrebbe rappresentato uno dei momenti più seguiti del programma.
Non tanto per implicazioni giudiziarie – visto che non è indagata – quanto per il peso mediatico e simbolico del caso Garlasco, ancora oggi tra i più discussi.
La sua rinuncia lascia quindi un vuoto significativo nella line-up.
Il nodo compensi: è giusto pagare per queste interviste?
Il caso riapre un tema delicato:
è corretto prevedere compensi per ospiti legati a vicende di cronaca nera?
Da una parte c’è la logica televisiva, dall’altra una questione etica che divide opinione pubblica e addetti ai lavori.
In questo caso, la produzione ha scelto una linea chiara:
niente accordo economico, niente intervista.
Una trattativa saltata che farà discutere
Il mancato accordo tra Stefania Cappa e Belve Crime non è solo una notizia televisiva.
È il segnale di quanto il confine tra informazione, spettacolo e interesse pubblico sia sempre più sottile.
E soprattutto di quanto, ancora oggi, il caso Garlasco continui a esercitare una forte attrazione mediatica.