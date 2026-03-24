Addio a Gino Paoli: l’amore con Ornella Vanoni resta “senza fine”, il progetto di quell’ultimo brano insieme

Gino Paoli e Ornella Vanoni

Paoli e Vanoni, l’amore “senza fine” che ha segnato la musica italiana

Ci sono storie che non si esauriscono nel tempo, che non si chiudono davvero nemmeno quando i protagonisti se ne vanno. Quella tra Gino Paoli e Ornella Vanoni appartiene a questa categoria rara: un amore artistico e umano capace di attraversare decenni, trasformarsi, spezzarsi e ricomporsi senza mai dissolversi davvero. Sono andati via quasi insieme a 91 anni quando stavano preparando un nuovo brano insieme come aveva rivelato Orietta Berti.

Si sono salutati a pochi mesi di distanza — lei nel novembre 2025, lui poche ore fa, nella notte del 24 marzo 2026 — ma nell’immaginario collettivo restano uniti come poche altre coppie della canzone italiana. A legarli, più di tutto, è una parola diventata simbolo: Senza fine. Non solo una canzone, ma la definizione più precisa di ciò che sono stati.

Un incontro destinato a lasciare il segno

Tutto inizia nei primi anni Sessanta, negli studi della Ricordi. Lei è elegante, milanese, già affermata tra teatro e musica; lui arriva da Genova, con quella cifra ruvida e poetica che segnerà un’epoca. L’attrazione è immediata, quasi inevitabile.

Ma è anche una storia complicata fin dall’inizio. Paoli è sposato, e quel legame parallelo porta con sé tensioni, rinunce, ferite. Ornella Vanoni, negli anni, racconterà spesso quanto quell’amore sia stato tanto intenso quanto doloroso. Non una scelta semplice, ma un sentimento impossibile da contenere.

Quando l’amore diventa musica

Se la loro relazione privata è tormentata, quella artistica è pura alchimia. Paoli scrive, Vanoni interpreta. E insieme costruiscono un repertorio che entra nella storia.

Brani come Senza fine, Che cosa c’è, Anche se e Gli innamorati sono sempre soli diventano confessioni in musica. Non semplici canzoni, ma frammenti di vita trasformati in arte. La voce di Vanoni — graffiata, intensa, teatrale — dà corpo alle parole di Paoli, rendendole universali.

È in questo intreccio tra vita e musica che nasce il mito: non si capisce più dove finisca la realtà e dove inizi la canzone.

Un legame che cambia, ma non si spezza

Quando la storia d’amore si esaurisce, non finisce davvero. Si trasforma. Diventa un rapporto fatto di distanza e ritorni, di complicità e memoria condivisa.

Negli anni continuano a incontrarsi, lavorare insieme, raccontarsi. Fino a quel momento simbolico, nel 2023, quando tornano fianco a fianco sul palco di Sanremo. Non è solo un’esibizione: è una chiusura emotiva, quasi una carezza finale davanti al pubblico che li ha amati per tutta una vita.

Due vite piene, vissute senza rimpianti

Gino Paoli ha sempre raccontato la sua esistenza con disarmante lucidità. Nessun rimpianto, nessuna concessione alla nostalgia.

«Ho fatto sempre quello che ho voluto», diceva. Una vita attraversata senza filtri, tra musica, eccessi, cadute e rinascite.

Era uno dei padri della scuola genovese, insieme a nomi come Fabrizio De André, Luigi Tenco e Bruno Lauzi: artisti che hanno cambiato per sempre il modo di scrivere e raccontare canzoni in Italia.

Vanoni, dal canto suo, ha attraversato il tempo con eleganza e libertà, trasformando ogni interpretazione in un atto teatrale, ogni canzone in un racconto intimo.

Un finale che sembra scritto da una canzone

Le loro morti ravvicinate hanno il sapore di un epilogo già scritto, come se quella storia avesse scelto di chiudersi nello stesso tempo, nello stesso respiro.

Eppure, a ben vedere, non si è chiusa affatto.

Perché ogni volta che risuona Senza fine, ogni volta che una voce riprende quelle parole, Paoli e Vanoni tornano a incontrarsi. Non più su un palco, non più nella vita, ma nello spazio più potente che esista: quello della musica.

E lì, davvero, non finiscono mai.