Benedetta Rossi e Marco Gentili cedono il 51% di Waimea a Mondadori per 6,9 milioni di euro

Il Gruppo Mondadori ha reso noto che sono stati definiti, per effetto dell’accettazione di un’offerta vincolante, condizioni e termini essenziali per l’acquisizione, da parte della controllata Mondadori Media, del 51% del capitale sociale di Waimea, la società titolare di tutti dei diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico dell’immagine di Benedetta Rossi e di Marco Gentili.

Mondadori si assicura al brand Fatto in casa da Benedetta e di GialloZafferano

Waimea è detenuta al 97,9% da Benedetta Rossi e Marco Gentili (individualmente e per il tramite della società Maui Media) e al 2,10% su base paritetica da Emiliano Messeni e Marco Iacobellis. L’operazione prevede l’acquisizione iniziale da parte di Mondadori del 51% del capitale sociale di Waimea, i cui ricavi ed Ebitda 2023 ammontano rispettivamente a 4,5 milioni di euro e 2,7 milioni di euro, a termini che riflettono un’impresa valore (per il 100% della società) su base cash&debt free di 13,5 milioni di euro.

Di conseguenza il prezzo, che verrà corrisposto interamente per cassa al closing, è di 6,9 milioni di euro. Con questa operazione il Gruppo Mondadori intende creare, attraverso la gestione coordinata e sinergica delle attività legate al brand Fatto in casa da Benedetta e di GialloZafferano, il player multimediale leader nel settore food & cooking, sia in ambito digitale sia nei media tradizionali.

I termini dell’operazione del gruppo Mondadori prevedono anche una componente variabile, da definire sulla base dei risultati del biennio 2023-2024 e dell’esercizio 2026, la cui valorizzazione, in virtù anche di un meccanismo di ‘cap’ contrattuale, è stimata in un importo complessivo comunque non superiore a 3,2 milioni di euro. All’esito dell’acquisizione, la struttura proprietaria di Waimea vedrà Mondadori Media al 51% e Benedetta Rossi e Marco Gentili (attraverso Maui Media) al 49%.

Gli accordi sottoscritti prevedono, inoltre, opzioni put & call relative a un’ulteriore quota del 19% del capitale sociale di Waimea, esercitabili successivamente all’approvazione del bilancio 2028. L’esercizio di tali opzioni consentirebbe a Mondadori Media di incrementare la propria partecipazione al 70% della società, mantenendo Benedetta Rossi e Marco Gentili soci al 30%, in coerenza con il carattere di partnership strategica di lungo periodo dell’operazione. Benedetta Rossi e Marco Gentili rimarranno amministratori con piena autonomia nella gestione delle attività. La raccolta pubblicitaria continuerà a essere gestita dalla concessionaria Talks.

Benedetta Rossi: ‘Con Marco abbiamo deciso di rafforzare la nostra struttura’

La definizione degli atti esecutivi dell’offerta e il closing dell’operazione sono attesi entro la fine dell’esercizio 2024. “Vista anche l’importante esperienza digitale di Mondadori in ambito food, quando con Marco abbiamo preso la decisione di rafforzare la nostra struttura per consolidare quanto raggiunto finora e porre le basi per un’ulteriore fase di sviluppo, è venuto naturale pensare al Gruppo Mondadori quale miglior partner industriale e strategico” – afferma Benedetta Rossi.