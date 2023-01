Bianca Balti senza veli, la top model mostra la cicatrice dopo la doppia mastectomia

Senza veli sul letto dopo l’operazione di doppia mastectomia preventiva alla quale si è sottoposta l’8 dicembre al Providence Saint Joseph Medical Center, in California.

Bianca Balti si è sottoposta all’asportazione dei seni dopo aver scoperto il rischio di contrarre un tumore

La top model Bianca Balti ha deciso di scoprirsi non solo per mostrare la cicatrice ‘ricordo’ dell’intervento ma forse anche per dare coraggio a donne e ragazze che si ritrovano in una situazione analoga ma non trovano la forza di sottoporsi ad un’operazione che lascia inevitabilmente il segno. La 38enne lodigiana ha deciso di sottoporsi all’asportazione dei seni dopo aver scoperto di avere la mutazione genetica BRCA1, che aumenta esponenzialmente il rischio di contrarre un tumore (rischio analogo anche per le ovaie).

La top model su Instagram: ‘Nuovo anno, nuova me’

“Nuovo anno, nuova me” – la didascalia pubblicata da Bianca Balti su Instagram a corredo della foto che la ritrae nuda in ginocchio sul letto di lato con il braccio che copre il seno destro e la cicatrice poco sotto. Un percorso analogo aveva seguito Angelina Jolie... La top model ha spiegato di aver fatto questo passo perché ama troppo la vita e che farà il possibile per preservarla con l’augurio che le sue bambine trovassero in lei “la forza di agire se un giorno anche loro avessero la stessa diagnosi”.