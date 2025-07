Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, amore al capolinea? I segnali social che accendono i sospetti

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, il giorno del trionfo a Ballando

Il rapporto nato sotto i riflettori di Ballando con le Stelle

Tra le luci della ribalta e il fascino della pista da ballo, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno fatto sognare il pubblico di “Ballando con le Stelle“. I due si erano conosciuti proprio grazie al varietà di Rai Uno, dove tra passi di danza e momenti di tenerezza è sbocciato un legame che sembrava destinato a durare.

Bianca, attrice e conduttrice pugliese, già mamma della piccola Alice, ha trovato in Giovanni un partner affettuoso e coinvolgente. Dopo le prime uscite paparazzate e le romantiche fughe ai Caraibi, la coppia aveva iniziato a parlare di progetti futuri: dalla convivenza all’idea di un figlio insieme.

I segnali social che allarmano i fan

Ma qualcosa, ora, sembra essersi incrinato. A far scattare l’allarme è stata una segnalazione inviata a Deianira Marzano, esperta di gossip molto seguita online. I fan hanno cominciato a notare l’assenza di contenuti condivisi dalla coppia sui social, elemento non trascurabile considerando l’attività digitale di entrambi. Lui vive a Londra, lei a Roma: la distanza fisica si somma a un apparente distacco virtuale.

A intensificare i sospetti sono arrivate alcune stories pubblicate da Bianca Guaccero. La conduttrice ha condiviso un frammento del film Paura d’amare, con la frase: “Io voglio un uomo che mi ami per sempre e malgrado tutto”. Un messaggio che ha fatto vibrare le antenne del pubblico.

Il riferimento al Truman Show e l’ombra dell’addio

Non è finita qui. Nelle ore successive, Bianca ha pubblicato un video tratto da The Truman Show, con la celebre battuta del protagonista interpretato da Jim Carrey: “E casomai non vi rivedessi: buon pomeriggio, buona sera e buonanotte”. Una frase dal sapore malinconico che molti hanno interpretato come un messaggio criptico, forse un addio velato.

C’è chi ha letto in queste storie un parallelismo tra la realtà vissuta da Bianca e quella di Truman: un mondo apparentemente perfetto ma pieno di illusioni. I post sembrano voler comunicare qualcosa tra le righe, lasciando intendere che la Guaccero possa essersi sentita intrappolata in un copione non suo.

“Parole, parole” e silenzi assordanti

A completare il quadro arriva un’altra storia, stavolta in cui Bianca canta a bordo piscina “Parole parole” di Mina. Il pezzo, simbolo di incomunicabilità tra due amanti, è stato interpretato da molti come una risposta ironica, una smentita o forse malinconica ai rumor in circolazione.

In questo clima di sospetti, Giovanni Pernice mantiene il silenzio. Attualmente impegnato all’estero per motivi professionali, non ha rilasciato alcun commento né pubblicato contenuti che includano la compagna. Una scelta che rafforza il mistero e alimenta il dubbio.