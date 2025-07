Mara Venier lascia Domenica In? Verso il clamoroso addio alla Rai per stare accanto al marito

Mara Venier

La conduttrice pronta a dire addio alla Rai, in arrivo la svolta?

Da Viale Mazzini la voce è ormai insistente: Mara Venier sarebbe pronta a lasciare “Domenica In”. Questa volta per davvero. Dopo anni di tira e molla e addii annunciati e poi smentiti, la storica conduttrice starebbe valutando seriamente di chiudere con la Rai. E il motivo principale non sarebbe uno scontro professionale, ma una scelta personale: stare accanto al marito Nicola Carraro, con cui vive stabilmente a Milano.

Una decisione che peserebbe tantissimo sul palinsesto Rai, proprio nell’anno del cinquantesimo anniversario di “Domenica In”.

La proposta di Fazio sul Nove: la nuova casa televisiva di Mara?

Secondo il settimanale DiPiù, Mara avrebbe ricevuto un invito chiaro da Fabio Fazio, che la vorrebbe al suo fianco nel cast di “Che tempo che fa” sul Nove. Un’ipotesi che la Venier avrebbe accolto con entusiasmo, anche per motivi logistici: Milano è la città dove ormai risiede con il marito e dove può contare sull’assistenza dei medici del San Raffaele, dopo alcuni problemi di salute affrontati da Carraro.

Spostarsi da Roma a Milano per lavoro, come ha sempre fatto per “Domenica In”, diventerebbe così un peso evitabile. Non solo: Mara non si sarebbe sentita protetta dalla Rai in questi ultimi mesi.

“Non si è sentita coccolata dalla Rai”: l’amarezza dietro l’addio

Dietro l’eventuale uscita di scena, però, non ci sarebbero solo esigenze coniugali e di salute. Secondo fonti vicine alla conduttrice, Mara si sarebbe sentita trascurata dalla rete. Due segnali in particolare l’avrebbero amareggiata:

La cancellazione del suo programma del sabato, Le stagioni dell’amore L’esclusione di alcuni storici collaboratori, tra cui l’autore Marco Luci e il regista Duccio Forzano

Queste decisioni, sommate alla sensazione di non essere più “al centro” del progetto, avrebbero raffreddato il legame con l’azienda.

L’assenza alla presentazione dei palinsesti

Mara Venier non era presente alla presentazione ufficiale dei palinsesti Rai. Ufficialmente per motivi familiari, ma per molti è stato un segnale. In passato aveva già annunciato l’intenzione di ridurre il carico di lavoro per stare accanto al marito, ma poi era sempre tornata in video. Questa volta, però, il contratto scade ad agosto e la possibilità di un’uscita sembra concreta.

Cosa succede ora a “Domenica In”? Il programma resta orfano della sua regina?

Se Mara dovesse confermare l’addio, per Rai 1 si aprirebbe un vuoto importante. “Domenica In” è ormai identificata con lei, che l’ha guidata con uno stile personale e coinvolgente, diventandone la figura simbolo.

Le voci di un affiancamento con Enzo Miccio o Umberto Broccoli non hanno convinto. E nemmeno l’idea di un’edizione più “corale” sembra reggere senza la “Zia” al timone.

Nel frattempo, l’azienda si prepara a riformare anche il comparto tecnico, rimpiazzando registi esterni con figure aziendali. Una mossa che ha creato tensioni e che Mara non avrebbe gradito, specie dopo l’uscita di scena di Forzano.